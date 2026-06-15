ЧМ-2026. Германия забила 7 голов Кюрасао, Нидерланды сыграли 2:2 с Японией, Кот-д’Ивуар одолел Эквадор, Швеция разгромила Тунис

На ЧМ-2026 проходят очередные матчи.
В 1-м туре ЧМ-2026 Германия разгромила Кюрасао (7:1), Нидерланды упустили победу над Японией (2:2), Кот-д’Ивуар одолел Эквадор (1:0), Швеция разгромила Тунис (5:1).
ЧМ-2026
1-й тур
Группа E
Германия
Нойер, Браун, Н. Шлоттербек, Та, Киммих, Павлович, Нмеча, Виртц, Мусиала, Сане, Хавертц
Запасные: Штиллер, Уэдраого, Вольтемаде, Браун, Киммих, Мусиала, Нюбель, Тиав, Та, Нмеча, Гросс, Амири, Левелинг, Байер, Бауманн
Кюрасао:
Ром, Фонвиль, Обиспо, Базур, Флоранус, Бакуна, Комененция, Бакуна, Чонг, Хансен, Локадия
Запасные: Самбо, Румерату, Фелида, Горре, Чонг, Локадия, Бодак, Дорнбюс, ван Эйма, Кювас, Хансен, Гари, Бренет, Нослин, Марта
Кот-д`Ивуар
Фофана, Конан, Агбаду, Синго, Г. Дуэ, Туре, Фофана, Кессиэ, Диоманде, Ваи, Пепе
Запасные: Ваи, Диоманде, Ндика, Аденгра, Фофана, Диаките, Коне, Лафон, Опери, Гессан, Г. Дуэ, Пепе, Сери, Гиагон, Туре
Эквадор:
Галиндес, Инкапиэ, Пачо, Ордоньес, Франко, Вите, Кайседо, Минда, Йебоа, Валенсия, Плата
Запасные: Валье, Франко, Минда, Йебоа, Торрес, Медина, Валенсия, Альсивар, Аревало, Рамирес, Эступиньян, Паес, Кастильо, Валенсия, Кайседо
Группа F
Нидерланды
Вербрюгген, ван де Вен, ван Дейк, ван Хекке, Думфрис, Рейндерс, де Йонг, Гравенберх, Гакпо, Мален, Саммервилл
Запасные: Хато, Рейндерс, Гакпо, де Рон, Виффер, Тил, Вегорст, Ланг, Клюйверт, Гравенберх, Мален, Саммервилл, Флеккен, Руфс, Гертрюйда
Япония:
Судзуки, Ито, Танигути, Ватанабе, Маэда, Кубо, Камада, Сано, Накамура, Доан, Уэда
Запасные: Доан, Осако, Хаякава, Итакура, Матино, Ватанабе, Уэда, Секо, Танака, Маэда, Нагатомо, Судзуки, Судзуки, Гото, Кубо
Швеция
Нордфельдт, Линделеф, Хин, Лагербильке, Карлстрем, Айяри, Нюгрен, Гудмундссон, Бернхардссон, Исак, Дьокереш
Запасные: Карлстрем, Нюгрен, Гудмундссон, Виделль-Сеттерстрем, Юханссон, Экдаль, Старфельт, Смит, Бернхардссон, Юханссон, Зенели, Али, Исак, Сема, Нильссон
Тунис:
Шамах, Абди, Валери, Бен-Хмида, Тальби, Рекик, Межбри, Схири, Хедира, Слиман, Саад
Запасные: Неффати, Мастури, Хедира, Слиман, Бен-Хессен, Шихауи, Саад, Аяри, Эльлуми, Арус, Бен-Уаннес, Валери, Схири, Дамен, Бронн
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь ЧМ-2026
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Статистика ЧМ-2026
Азиатские сборные ведут в очном противостоянии с европейскими со счётом 2:0.
Вот почему ЧМ это самый классный футбольный турнир, и Евро никогда и близко стоять с ним не будет. Средние европейские сборные ничуть не лучше представителей других континентов.