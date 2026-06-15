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  4. ЧМ-2026. Германия забила 7 голов Кюрасао, Нидерланды сыграли 2:2 с Японией, Кот-д’Ивуар одолел Эквадор, Швеция разгромила Тунис

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ЧМ-2026. Германия забила 7 голов Кюрасао, Нидерланды сыграли 2:2 с Японией, Кот-д’Ивуар одолел Эквадор, Швеция разгромила Тунис
На ЧМ-2026 проходят очередные матчи.

В 1-м туре ЧМ-2026 Германия разгромила Кюрасао (7:1), Нидерланды упустили победу над Японией (2:2), Кот-д’Ивуар одолел Эквадор (1:0), Швеция разгромила Тунис (5:1).

ЧМ-2026

1-й тур

Группа E

Чемпионат мира. 1 тур
14 июня 17:00, NRG Стэдиум
Логотип домашней команды
Германия
Завершен
7 - 1
3.89xG0.41
Логотип гостевой команды
Кюрасао
Матч окончен
  Хавертц
88’
Киммих   Антон
83’
83’
Чонг   Кастанер
  Ундав
78’
Браун   Раум
73’
Нмеча   Горетцка
73’
Та   Рюдигер
73’
  Браун
68’
65’
Локадия   Маргарита
Мусиала   Ундав
64’
  Мусиала
47’
46’
Хансен   Антониссе
2тайм
Перерыв
  Хавертц
45’
+5’
  Н. Шлоттербек
38’
21’
  Комененция
  Нмеча
6’
Германия
Нойер, Браун, Н. Шлоттербек, Та, Киммих, Павлович, Нмеча, Виртц, Мусиала, Сане, Хавертц
Запасные: Штиллер, Уэдраого, Вольтемаде, Браун, Киммих, Мусиала, Нюбель, Тиав, Та, Нмеча, Гросс, Амири, Левелинг, Байер, Бауманн
1тайм
Кюрасао:
Ром, Фонвиль, Обиспо, Базур, Флоранус, Бакуна, Комененция, Бакуна, Чонг, Хансен, Локадия
Запасные: Самбо, Румерату, Фелида, Горре, Чонг, Локадия, Бодак, Дорнбюс, ван Эйма, Кювас, Хансен, Гари, Бренет, Нослин, Марта
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Чемпионат мира. 1 тур
14 июня 23:00, Линкольн Файненшел Филд
Логотип домашней команды
Кот-д`Ивуар
Завершен
1 - 0
1.66xG1.03
Логотип гостевой команды
Эквадор
Матч окончен
  Диалло
90’
Г. Дуэ   Коссуну
89’
77’
Валенсия   Родригес
Пепе   Инао Улай
77’
Фофана   Сангаре
77’
73’
Поросо
62’
Йебоа   Пресиадо
62’
Франко   Поросо
Туре   Диалло
56’
Ваи   Бонни
56’
56’
Минда   Ангуло
2тайм
Перерыв
Г. Дуэ
40’
Кессиэ
38’
Фофана
28’
Кот-д`Ивуар
Фофана, Конан, Агбаду, Синго, Г. Дуэ, Туре, Фофана, Кессиэ, Диоманде, Ваи, Пепе
Запасные: Ваи, Диоманде, Ндика, Аденгра, Фофана, Диаките, Коне, Лафон, Опери, Гессан, Г. Дуэ, Пепе, Сери, Гиагон, Туре
1тайм
Эквадор:
Галиндес, Инкапиэ, Пачо, Ордоньес, Франко, Вите, Кайседо, Минда, Йебоа, Валенсия, Плата
Запасные: Валье, Франко, Минда, Йебоа, Торрес, Медина, Валенсия, Альсивар, Аревало, Рамирес, Эступиньян, Паес, Кастильо, Валенсия, Кайседо
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Группа F

Чемпионат мира. 1 тур
14 июня 20:00, AT&T Стэдиум
Логотип домашней команды
Нидерланды
Завершен
2 - 2
0.77xG0.56
Логотип гостевой команды
Япония
Матч окончен
ван де Вен
90’
+1’
89’
  Камада
Гакпо   Бробби
85’
84’
Уэда   Сиогаи
Депай
83’
Гравенберх   Аке
81’
75’
Кубо   Огава
75’
Ватанабе   Томиясу
75’
Доан   Сугавара
Рейндерс   Тимбер
70’
Саммервилл   Копмейнерс
70’
Мален   Депай
70’
66’
Маэда   Ито
  Саммервилл
64’
Саммервилл
61’
57’
  Накамура
  ван Дейк
51’
2тайм
Перерыв
Нидерланды
Вербрюгген, ван де Вен, ван Дейк, ван Хекке, Думфрис, Рейндерс, де Йонг, Гравенберх, Гакпо, Мален, Саммервилл
Запасные: Хато, Рейндерс, Гакпо, де Рон, Виффер, Тил, Вегорст, Ланг, Клюйверт, Гравенберх, Мален, Саммервилл, Флеккен, Руфс, Гертрюйда
1тайм
Япония:
Судзуки, Ито, Танигути, Ватанабе, Маэда, Кубо, Камада, Сано, Накамура, Доан, Уэда
Запасные: Доан, Осако, Хаякава, Итакура, Матино, Ватанабе, Уэда, Секо, Танака, Маэда, Нагатомо, Судзуки, Судзуки, Гото, Кубо
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Чемпионат мира. 1 тур
15 июня 02:00, Эстадио BBVA
Логотип домашней команды
Швеция
Завершен
5 - 1
1.5xG0.24
Логотип гостевой команды
Тунис
Матч окончен
  Айяри
90’
+6’
Бернхардссон   Свенссон
90’
+1’
Исак   Эланга
90’
+1’
  Сванберг
84’
Карлстрем   Сванберг
84’
84’
Слиман   Шауат
83’
Хедира   Гарби
72’
Валери   Махмуд
72’
Саад   Тунекти
72’
Схири   Ашури
Нюгрен   Бергвалль
65’
Гудмундссон   Струд
65’
  Дьокереш
59’
54’
Хедира
2тайм
Перерыв
43’
  Рекик
  Исак
30’
  Айяри
7’
Швеция
Нордфельдт, Линделеф, Хин, Лагербильке, Карлстрем, Айяри, Нюгрен, Гудмундссон, Бернхардссон, Исак, Дьокереш
Запасные: Карлстрем, Нюгрен, Гудмундссон, Виделль-Сеттерстрем, Юханссон, Экдаль, Старфельт, Смит, Бернхардссон, Юханссон, Зенели, Али, Исак, Сема, Нильссон
1тайм
Тунис:
Шамах, Абди, Валери, Бен-Хмида, Тальби, Рекик, Межбри, Схири, Хедира, Слиман, Саад
Запасные: Неффати, Мастури, Хедира, Слиман, Бен-Хессен, Шихауи, Саад, Аяри, Эльлуми, Арус, Бен-Уаннес, Валери, Схири, Дамен, Бронн
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026

Кто выиграет ЧМ-2026?51820 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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На ЧМ уже сыграло 5 европейских сборных. Победила только Шотландия, у Гаити, в очень плотной борьбе. Швейцария и Босния сыграли вничью с Катаром и Канадой. Чехия и Турция проиграли Корее и Австралии.
Азиатские сборные ведут в очном противостоянии с европейскими со счётом 2:0.
Вот почему ЧМ это самый классный футбольный турнир, и Евро никогда и близко стоять с ним не будет. Средние европейские сборные ничуть не лучше представителей других континентов.
ОтветКанал ВАнал
На ЧМ уже сыграло 5 европейских сборных. Победила только Шотландия, у Гаити, в очень плотной борьбе. Швейцария и Босния сыграли вничью с Катаром и Канадой. Чехия и Турция проиграли Корее и Австралии. Азиатские сборные ведут в очном противостоянии с европейскими со счётом 2:0. Вот почему ЧМ это самый классный футбольный турнир, и Евро никогда и близко стоять с ним не будет. Средние европейские сборные ничуть не лучше представителей других континентов.
Сейчас апологеты еврофутбола расскажут, как много потерял турнир из-за отсутствия албанцев с финнами. И будь они здесь, разнесли бы условный Кабо-Верде со счётом бесконечность-ноль.
ОтветКанал ВАнал
На ЧМ уже сыграло 5 европейских сборных. Победила только Шотландия, у Гаити, в очень плотной борьбе. Швейцария и Босния сыграли вничью с Катаром и Канадой. Чехия и Турция проиграли Корее и Австралии. Азиатские сборные ведут в очном противостоянии с европейскими со счётом 2:0. Вот почему ЧМ это самый классный футбольный турнир, и Евро никогда и близко стоять с ним не будет. Средние европейские сборные ничуть не лучше представителей других континентов.
Они скажут, что на Евро средний уровень футбола выше и зрелищнее, а вот сборные остального мира играют в бей-беги на ЧМ играют как в лучшей лиге мире
Ну что, поднимем стаканчик голубой лагуны за Кюрасао? 😏
ОтветСергей Аньков
Ну что, поднимем стаканчик голубой лагуны за Кюрасао? 😏
А что.? А вдруг.?
ОтветСергей Аньков
Ну что, поднимем стаканчик голубой лагуны за Кюрасао? 😏
Комментарий скрыт
Ну кто там кричал, что Европе мало мест дают? Пока что одна победа из пяти — над грандами из Гаити. Да и та добыта при помощи нелепого рикошета и автобуса на протяжении тайма.
ОтветАдминБЦ
Ну кто там кричал, что Европе мало мест дают? Пока что одна победа из пяти — над грандами из Гаити. Да и та добыта при помощи нелепого рикошета и автобуса на протяжении тайма.
При том, если давать дополнительные места Европе, то как раз будут такие как Босния и Чехия. То есть, Албания, Италия, Украина и т.д. Они ведь стыки проиграли боснийцам, чехам и туркам, то есть ещё слабее них. Вопрос - нужны ли такие статисты на ЧМ? Как по мне, на мундиале если и смотреть на пассажиров статистов, то лучше из экзотических стран, а не какую-то унылую Австрию и Данию, на которых ты и так весь сезон смотришь в еврокубках и национальных европейских чемпионатах
ОтветЕгор Арефьев
При том, если давать дополнительные места Европе, то как раз будут такие как Босния и Чехия. То есть, Албания, Италия, Украина и т.д. Они ведь стыки проиграли боснийцам, чехам и туркам, то есть ещё слабее них. Вопрос - нужны ли такие статисты на ЧМ? Как по мне, на мундиале если и смотреть на пассажиров статистов, то лучше из экзотических стран, а не какую-то унылую Австрию и Данию, на которых ты и так весь сезон смотришь в еврокубках и национальных европейских чемпионатах
Австрия унылая? Серьезно?
Как же погано показывает и освещает ЧМ Матч ТВ. Ладно эти комментаторы из будок, которым Газпром не раскошелился на командировки за океан, они, видимо, расстроились и комментируют матчи ЧМ как рядовые игры Серии А и Ла Лиги в лучшем случае. Обвязки матчей практически отсутствуют - два вялых гостя что-то мямлят, как будто им самим не особо интересно, тривиальные вопросы ведущих, никакой погруженности в детали, никакого креатива... Почему не показать дневной матч Германии хоть по какому-то из своих каналов? Сетка повторов матчей очень тупо составлена. Где обещанный "полный объем" ЧМ? У Матча и так осталось два с половиной приличных соревнования, которые он показывает, так и это показывают через пень в колоду.
ОтветDr. Sheldon Cooper
Как же погано показывает и освещает ЧМ Матч ТВ. Ладно эти комментаторы из будок, которым Газпром не раскошелился на командировки за океан, они, видимо, расстроились и комментируют матчи ЧМ как рядовые игры Серии А и Ла Лиги в лучшем случае. Обвязки матчей практически отсутствуют - два вялых гостя что-то мямлят, как будто им самим не особо интересно, тривиальные вопросы ведущих, никакой погруженности в детали, никакого креатива... Почему не показать дневной матч Германии хоть по какому-то из своих каналов? Сетка повторов матчей очень тупо составлена. Где обещанный "полный объем" ЧМ? У Матча и так осталось два с половиной приличных соревнования, которые он показывает, так и это показывают через пень в колоду.
Комментарий скрыт
ОтветБронислав Каминский
Комментарий скрыт
Примерно как групповой этап Лиги Чемпионов. нового формата. Правильно говорят и пишут, что пока случайных пассажиров не ссадят, хорошего, качественного футбола мы не увидим.
Ну прям нидерландский день сегодня, жаль, что Суринам не попал
Адвокат красава, мое почтение деду Дику, мастерство может быть любого уровня, но заставить игроков не бояться хвалебных немцевэто именно работа тренера
На поле два игрока Эредивизие.. Оба японцы
Ван Дер Варт: японцы были под допингом
Перерыв на водопой спасает немцев)
а у нас комментатор на русской дорожке почти 2 минуты говорил как Вирц сново заиграет при Алонсо в Ливерпуле. Рядом никого, чтобы поправить чела. А он тверде и четко несет эту фигню. Вот такой вот уровень комментирования на узбекском тв, а вы на матч тв жалуетесь...
ОтветAzat Muratbaev
а у нас комментатор на русской дорожке почти 2 минуты говорил как Вирц сново заиграет при Алонсо в Ливерпуле. Рядом никого, чтобы поправить чела. А он тверде и четко несет эту фигню. Вот такой вот уровень комментирования на узбекском тв, а вы на матч тв жалуетесь...
+++++
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