Матч окончен
Кот-д`Ивуар одолел Эквадор – 1:0. Диалло забил на 90-й
Кот-д`Ивуар вырвал победу у Эквадора (1:0) в 1-м туре ЧМ.
Сборная Кот-д`Ивуара одолела команду Эквадора (1:0) в 1-м туре ЧМ-2026.
Единственный гол на счету вышедшего в начале 2-го тайма на замену Амада Диалло, поразившего ворота на 90-й минуте с передачи Вилфрида Синго.
Матч проходил на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Чемпионат мира. 1 тур
14 июня 23:00, Линкольн Файненшел Филд
Завершен
1 - 0
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Кто выиграет ЧМ-2026?51227 голосов
Испания
Франция
Англия
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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