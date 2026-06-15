Кот-д`Ивуар одолел Эквадор – 1:0. Диалло забил на 90-й

Кот-д`Ивуар вырвал победу у Эквадора (1:0) в 1-м туре ЧМ.

Сборная Кот-д`Ивуара одолела команду Эквадора (1:0) в 1-м туре ЧМ-2026.

Единственный гол на счету вышедшего в начале 2-го тайма на замену Амада Диалло , поразившего ворота на 90-й минуте с передачи Вилфрида Синго .

Матч проходил на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

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