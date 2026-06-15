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  4. Кот-д`Ивуар одолел Эквадор – 1:0. Диалло забил на 90-й

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Кот-д`Ивуар одолел Эквадор – 1:0. Диалло забил на 90-й
Кот-д`Ивуар вырвал победу у Эквадора (1:0) в 1-м туре ЧМ.

Сборная Кот-д`Ивуара одолела команду Эквадора (1:0) в 1-м туре ЧМ-2026.

Единственный гол на счету вышедшего в начале 2-го тайма на замену Амада Диалло, поразившего ворота на 90-й минуте с передачи Вилфрида Синго.

Матч проходил на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат мира. 1 тур
14 июня 23:00, Линкольн Файненшел Филд
Логотип домашней команды
Кот-д`Ивуар
Завершен
1 - 0
1.66xG0.98
Логотип гостевой команды
Эквадор
Матч окончен
  Диалло
90’
Г. Дуэ   Коссуну
89’
77’
Валенсия   Родригес
Пепе   Инао Улай
77’
Фофана   Сангаре
77’
73’
Поросо
62’
Йебоа   Пресиадо
62’
Франко   Поросо
Туре   Диалло
56’
Ваи   Бонни
56’
56’
Минда   Ангуло
2тайм
Перерыв
Г. Дуэ
40’
Кессиэ
38’
Фофана
28’
Кот-д`Ивуар
Фофана, Конан, Агбаду, Синго, Г. Дуэ, Туре, Фофана, Кессиэ, Диоманде, Ваи, Пепе
Запасные: Г. Дуэ, Фофана, Опери, Туре, Пепе, Аденгра, Диаките, Гессан, Коне, Ндика, Ваи, Лафон, Диоманде, Сери, Гиагон
1тайм
Эквадор:
Галиндес, Инкапиэ, Пачо, Ордоньес, Франко, Вите, Кайседо, Минда, Йебоа, Валенсия, Плата
Запасные: Кастильо, Торрес, Валенсия, Медина, Паес, Кайседо, Минда, Йебоа, Рамирес, Эступиньян, Валенсия, Аревало, Франко, Валье, Альсивар
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БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Кот-д′Ивуара по футболу
logoСборная Эквадора по футболу
logoчемпионат мира по футболу
онлайны
logoВилфрид Синго
logoАмад Диалло

Комментарии

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Тут такие весёлые 0:0, что прям кайфово смотреть :)
Синго конечно монстр, на 90 мин такой рывок сделал и выкатил
Опять Матч-ТВ не показывает. А перед чемпионатом активна шла реклама, где Черданцев, вещал: "Все матчи чемпионата мира бесплатно на матч-тв!". Но я уже опытный: включил КиноПоиск, тем более, что у меня он был уже раньше подключён за 1 рубль по какой-то акции.
ОтветPertinax Gandi
Опять Матч-ТВ не показывает. А перед чемпионатом активна шла реклама, где Черданцев, вещал: "Все матчи чемпионата мира бесплатно на матч-тв!". Но я уже опытный: включил КиноПоиск, тем более, что у меня он был уже раньше подключён за 1 рубль по какой-то акции.
Где-то я читал, что там то ли треть, то ли половину матчей МАТЧ ТВ показывать не будет. Ну в общем организация там «высшего пилотажа»
ОтветSs_1102
Где-то я читал, что там то ли треть, то ли половину матчей МАТЧ ТВ показывать не будет. Ну в общем организация там «высшего пилотажа»
Ну, и не фиг тогда было делать рекламу, что все матчи можно будет посмотреть бесплатно. Или я что-то неправильно понял и слова "все" там не было?
а разве Кайседо не пропускает 1 игру из за дисквалификации?
Прикольный матч, но думаю нерезультативный
ОтветFikret Belozoglu
Гооол, Диало
Подставил как надо конечно
ОтветArtemMU
Подставил как надо конечно
Как в хоккее клюшку подставил
Матч напряженный, интересно смотрится
Сколько уже можно по перекладинам стучать
Какой шаман заколдовал ворота Кот-д’Ивуара?
Арбитр хейтор Ивуарийцев.
ОтветArsen M
Арбитр хейтор Ивуарийцев.
Клоуна в конце включил чисто
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