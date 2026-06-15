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  4. Самолету Уругвая не разрешили лететь в Майами на матч ЧМ-2026 против Саудовской Аравии. Сборная прилетела в США с задержкой в несколько часов

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Самолету Уругвая не разрешили лететь в Майами на матч ЧМ-2026 против Саудовской Аравии. Сборная прилетела в США с задержкой в несколько часов
Сборная Уругвая столкнулась с проблемами при вылете в США на первый матч ЧМ-2026.

Сборная Уругвая не смогла вовремя вылететь в США на матч с Саудовской Аравией.

Встреча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 пройдет 16 июня в Майами, США.

Как сообщает The Athletic, чартерному рейсу, на котором сборная Уругвая должна была вылететь из Мексики, не разрешили приземлиться в США. Для команды был подготовлен другой самолет, в результате прибытие во Флориду произошло на несколько часов позже запланированного времени.

В Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) заявили, что проблемы возникли по вине ФИФА. По данным журналиста Ромена Молины, Международная футбольная федерация вовремя не запросила для рейса разрешение на вылет в США.

Отмечается, что пресс-конференция главного тренера сборной Уругвая Марсело Бьелсы и защитника Хосе Хименеса должна была состояться в 01:45 по московскому времени, однако в связи со сложившейся ситуацией ее начало было перенесено на 03:00. В случае задержки ФИФА может применить к AUF дисциплинарные санкции.

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Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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logoСборная Уругвая по футболу
logoХосе Хименес
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
logoФИФА
logoМарсело Бьелса

Комментарии

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Не завидую я соперникам США, особенно в матчах на вылет: кого-то не пустят, кого-то посадят, у кого-то наркотики найдут, кого-то террористом объявят. ФИФА будет говорить, что это не их проблемы
ОтветЕбздрогыч
Не завидую я соперникам США, особенно в матчах на вылет: кого-то не пустят, кого-то посадят, у кого-то наркотики найдут, кого-то террористом объявят. ФИФА будет говорить, что это не их проблемы
Смех смехом, а Парагвай и вправду слишком уж плюшевым выглядел в матче с ними.
Не исключаю, что будут тянуть хозяев всеми способами, как Корею в 2002.
ОтветЕбздрогыч
Не завидую я соперникам США, особенно в матчах на вылет: кого-то не пустят, кого-то посадят, у кого-то наркотики найдут, кого-то террористом объявят. ФИФА будет говорить, что это не их проблемы
плюс играют они неплохо, а если еще судейка будет помогать, то даже фаворитам будет тяжело.
>>>В случае задержки ФИФА может применить к AUF дисциплинарные санкции.

А к себе ФИФА не хочет дисциплинарные санкции применить?!
ОтветЕвгений Сидоров
>>>В случае задержки ФИФА может применить к AUF дисциплинарные санкции. А к себе ФИФА не хочет дисциплинарные санкции применить?!
Никаких дисциплинарных санкций ФИФА принимать не будет в отношении США. Зачем кусать руку, которая тебя кормит
Ответржавый
Никаких дисциплинарных санкций ФИФА принимать не будет в отношении США. Зачем кусать руку, которая тебя кормит
зачем кусать руку, которая держит твой поводок?
Зашибись ФИФА молодцы, сами придумали эти обязательные пресс конференции, потом сами же накосячили с рейсом и ещё хотят штраф влепить. Удобно деньги зарабатывают))
чем дальше, тем больше позорятся
ОтветГусеконь
чем дальше, тем больше позорятся
ФИФА занята подсчетом денежных знаков !
Какие запросы , какие согласования ?
ОтветГусеконь
чем дальше, тем больше позорятся
Позориться так позориться за такие то бабки 💵💵
"В Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) заявили, что проблемы возникли по вине ФИФА. ".

АУФ врёт. Джаник ведь сказал, что всё на мази, и ФИФА, и тем более Штаты тут не причём. Мы ему верим. Тут виновата сама АУФ, стая птиц, ретроградный Меркурий, может быть даже сомалийский судья.
ОтветGeorgeCostensa
"В Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) заявили, что проблемы возникли по вине ФИФА. ". АУФ врёт. Джаник ведь сказал, что всё на мази, и ФИФА, и тем более Штаты тут не причём. Мы ему верим. Тут виновата сама АУФ, стая птиц, ретроградный Меркурий, может быть даже сомалийский судья.
Что значит «может быть»?!
ОтветGeorgeCostensa
"В Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) заявили, что проблемы возникли по вине ФИФА. ". АУФ врёт. Джаник ведь сказал, что всё на мази, и ФИФА, и тем более Штаты тут не причём. Мы ему верим. Тут виновата сама АУФ, стая птиц, ретроградный Меркурий, может быть даже сомалийский судья.
А может и сомалийские бакланы!
Оказывается,что достойная организация такого крупного соревнования как ЧМ - это огромная,кропотливая работа.Если у главной хозяйки отношение во многом пофигистическое,а у ФИФА все мысли лишь о кол-ве заработанных денег,то получается вот как-то так.
И это ЧМ только начался. Но уже самый успешный в истории (с)
🤣
Так может какая-нибудь команда и технарь 0:3 получить, в матче с США например
И всего-то 20 миллионов саудовским шейхам стоила эта нестыковка ))
Мелочи для них, много для бедного Уругвая.
Шутка.
Пилот самолёта общался с «очень плохими людьми»?
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