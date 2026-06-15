Самолету Уругвая не разрешили лететь в Майами на матч ЧМ-2026 против Саудовской Аравии. Сборная прилетела в США с задержкой в несколько часов

Сборная Уругвая столкнулась с проблемами при вылете в США на первый матч ЧМ-2026.

Сборная Уругвая не смогла вовремя вылететь в США на матч с Саудовской Аравией.

Встреча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 пройдет 16 июня в Майами, США.

Как сообщает The Athletic, чартерному рейсу, на котором сборная Уругвая должна была вылететь из Мексики, не разрешили приземлиться в США. Для команды был подготовлен другой самолет, в результате прибытие во Флориду произошло на несколько часов позже запланированного времени.

В Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) заявили, что проблемы возникли по вине ФИФА . По данным журналиста Ромена Молины , Международная футбольная федерация вовремя не запросила для рейса разрешение на вылет в США.

Отмечается, что пресс-конференция главного тренера сборной Уругвая Марсело Бьелсы и защитника Хосе Хименеса должна была состояться в 01:45 по московскому времени, однако в связи со сложившейся ситуацией ее начало было перенесено на 03:00. В случае задержки ФИФА может применить к AUF дисциплинарные санкции.