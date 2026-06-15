Самолету Уругвая не разрешили лететь в Майами на матч ЧМ-2026 против Саудовской Аравии. Сборная прилетела в США с задержкой в несколько часов

Сборная Уругвая не смогла вовремя вылететь в США на матч с Саудовской Аравией.
Встреча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 пройдет 16 июня в Майами, США.
Как сообщает The Athletic, чартерному рейсу, на котором сборная Уругвая должна была вылететь из Мексики, не разрешили приземлиться в США. Для команды был подготовлен другой самолет, в результате прибытие во Флориду произошло на несколько часов позже запланированного времени.
В Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) заявили, что проблемы возникли по вине ФИФА. По данным журналиста Ромена Молины, Международная футбольная федерация вовремя не запросила для рейса разрешение на вылет в США.
Отмечается, что пресс-конференция главного тренера сборной Уругвая Марсело Бьелсы и защитника Хосе Хименеса должна была состояться в 01:45 по московскому времени, однако в связи со сложившейся ситуацией ее начало было перенесено на 03:00. В случае задержки ФИФА может применить к AUF дисциплинарные санкции.
Не исключаю, что будут тянуть хозяев всеми способами, как Корею в 2002.
А к себе ФИФА не хочет дисциплинарные санкции применить?!
Какие запросы , какие согласования ?
АУФ врёт. Джаник ведь сказал, что всё на мази, и ФИФА, и тем более Штаты тут не причём. Мы ему верим. Тут виновата сама АУФ, стая птиц, ретроградный Меркурий, может быть даже сомалийский судья.
🤣
Мелочи для них, много для бедного Уругвая.
Шутка.