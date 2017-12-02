Манчини о чемпионском проклятии Дзюбы: «Мы сможем его снять»

Главный тренер Роберто Манчини рассказал о победе в матче 19-го тура РФПЛ над (2:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– У меня сложилось впечатление, что у нас есть проблема. Она называется реализация моментов. У нас их много, но забить мы никак не можем.



– На правом фланге в защите сначала играл Кузяев, а слева в полузащите Жирков. Из-за чего вы приняли такое решение? Почему они поменялись позициями во втором тайме?

– У нас много игр, поэтому я выбрал такой состав. Жирков хорошо себя проявил в матче со «Спартаком», поэтому я ему дал возможность сыграть сегодня. Он сыграл хорошо.

Кузяев очень универсальный игрок, поэтому я их и передвигал. Это принесло свои плоды.



– Какие у вас были мысли, когда Карасев показал красную карточку Кришито? Как можно решить проблему реализации?

– Я сразу понял, что это ошибка судьи. Был спорный момент, но красной точно не было.

Для того, чтобы реализовывать моменты, нужно правильно выбирать бутсы – не путать правую с левой.



– Довольны ли вы игрой Лодыгина? Когда сможет вернуться Лунев?

– Мне понравилась игра Юрия. Надеюсь, что Лунев восстановится к чемпионату мира.



– Дзюба допустил бестактное высказывание, сказав, что журналисты его разочаровали. Журналисты в нем разочарованы не меньше. К тому же, есть проклятие Дзюбы в чемпионате России – команда, в которой он играет, ни разу не становилась чемпионом России. В связи с этим, будете ли вы ставить вопрос о его продаже зимой?

– Честно говоря, я не в курсе отношений Дзюбы с журналистами. Он должен усердно работать на тренировках и хорошо играть в официальных матчах. Что касается проклятия – думаю, мы сможем его снять.



– Сегодня была последняя домашняя игра года. Как вы оцениваете свою работу?

– Я хотел бы поблагодарить наших болельщиков, они очень радушны. Мы постараемся выиграть чемпионат для них.

По ходу чемпионата произошло многое – на старте мы часто выигрывали, затем были провальные моменты. Они случаются в футболе.

Хочу отметить, что мы прошли в плей-офф Лиги Европы, вышли из очень непростой группы – «Русенборг» и «Реал Сосьедад» намного более подготовлены, чем мы.

У нас страдает реализация, забивает только Кокорин. Когда такое происходит, это не очень правильно, – сказал Манчини.