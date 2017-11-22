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    Василий Березуцкий: «Те, кто говорят про Акинфеева, пусть сначала сыграют столько же матчей»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Василий Березуцкий Бенфика Лига чемпионов

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о матче групповой стадии Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0).

    – Вам удалось нейтрализовать сильные стороны «Бенфики»?

    – Мы готовились к такой игре тактически: как мы будем перемещаться в обороне. Плюс еще сказалось, наверное... На выезде было неприятно играть после 5 с половиной часов перелета, практически шесть. Тяжело было собраться. Мы знали, что «Бенфике» будет так же тяжело на выезде.

    – При счете 2:0 был удивительный момент: вы неожиданно подхватываете мяч, бежите в чужую штрафную, наносите удар. Как это получилось?

    – Опыт, да? Куда-то понесся. Стой сзади, отдыхай – нет, куда-то понесся. Мог забить. Не забил, в следующий раз забью.

    Вообще Понтус уже в нападение играет. Думаю, нашим ветеранам надо начинать двигаться вперед, в обороне уже немного не успеваем, зато впереди нормально. 

    – Это лучшая игра ЦСКА в этой группе Лиги чемпионов?

    – Сто процентов, что это лучшая домашняя игра.

    – У вас были мысли, что на последних минутах матча очень важно сегодня не пропустить? Чтобы все эти разговоры об Игоре Акинфееве закончились наконец-то.

    – Не думал об этом. Вообще все время важно не пропустить – для уверенности команды. Этот матч не был исключением.

    А разговоры... пусть разговаривают. Пусть сначала сыграют столько матчей, сколько Игорь сыграл. Сколько там у него? Все люди, которые об этом говорят, по-моему, не сыграли даже половины. Да и вообще не сыграли столько в Лиге чемпионов. Поэтому пусть говорят дальше.

    – Но поздравите его сегодня?

    – Да, конечно. Не знаю, с чем, но поздравлю. С победой, по крайней мере, точно, – сказал Березуцкий в эфире «Матч ТВ».

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    • Нет, уже скучаю по шуткам
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