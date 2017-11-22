Артем Дзюба: «Сказал Кузяеву: «Если б ты мне не отпасовал, я бы тебя загрыз»

Нападающий Артем Дзюба ответил на вопросы о матче с «Тосно» (5:0), в котором он забил свой первый гол в текущем чемпионате РФПЛ.

– Насколько раскрепостил вас результат в матче с ?

– Неприятно не забивать на протяжении двух месяцев. Самое главное было победить. Важно, что завоевали три очка.

Все конкуренты выиграли, поэтому понимали, что нужно побеждать. Хорошо, что забили много, отличились многие футболисты.

Для меня это важный гол и в психологическом плане, и в моральном. Для команды важно было победить со счетом 5:0. Все понимают, что дальше будут игры еще сложнее, и нужно быть к ним готовыми.

– Поблагодарили Кузяева за передачу?

– Мне было приятно. Я кричал ему. Потом ему говорил: «Если б ты мне не отдал, я бы тебя загрыз прям там».

Далер очень классный пас отдал, провел очень сильный матч. Как только он отдал мне передачу, я сразу поблагодарил его. Ждал от него передачи.

Если бы не отдал, я бы точно его поймал где-нибудь. Если честно, он молодец. Этот гол – его заслуга на 90 процентов, – сказал форвард.

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