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    Лапочкин будет судить матч «Краснодар» – «Спартак». Еськов обслужит игру «Зенита» и «Тосно»

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    Назначены судьи и инспекторы на матчи 17-го тура премьер-лиги.

    18 ноября (суббота)

    «СКА-Хабаровск» – ЦСКА

    Судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    «Динамо» – «Ахмат»

    Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

    «Краснодар» – «Спартак»

    Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    «Арсенал» – «Рубин»

    Судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

    19 ноября (воскресенье)

    «Уфа» – «Урал»

    Судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

    «Анжи» – «Локомотив»

    Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

    «Ростов» – «Амкар»

    Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    «Зенит» – «Тосно»

    Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Николай Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

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