Орлов о Вернблуме: «Футболисты рассказывают, что он бьет их и говорит: «Меня не удалят»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума.

«Я работал на первом матче Вернблума в России, когда ЦСКА принимал , и увидел, как швед ставит ногу. Я тогда сказал, что в полку костоломов прибыло.

Мне вечером перезвонили. Слуцкий просил передать, что неудобно так принимать легионеров, все-таки шведский футболист, кандидат в сборную и так далее. А я спрашиваю: «Ну он костолом или нет?»

Знаете, что футболисты рассказывают? Вернблум бьет их и говорит: «Меня никогда не выгонят с поля». Откуда у него такая уверенность? Он наглый. Причем у Понтуса такой эпатаж только на футбольном поле.

Сколько он нарушает правил? Удар локтем в матче с – это прямая красная карточка, как мы видим на примере зарубежных матчей. Это же нанесение травмы. Так человека и убить можно.

Почему-то ему арбитры благоволят», – сказал Орлов в эфире «Радио «Зенит».

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