Талалаев о судействе в ФНЛ: «Лидируют те, у кого начальники – бывшие арбитры»

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев остался недоволен судейством в матче первенства ФНЛ с (0:2).

– Вы спорили с арбитром в первом тайме, чем были недовольны?

– Вы знаете, когда еще назначили этого арбитра – я просто посмотрел. Этот арбитр шесть раз обслуживал матчи – ни разу не выиграл. На двадцатой минуте я сказал на скамейке, что без удаления мы сегодня не уйдем. Есть совпадения, а есть анализ.

Мы играли до этого с «Оренбургом» – пенальти, с «Крыльями» – пенальти. Приехали к вам – два удаления. С командами, которым нужнее премьер-лига. Обсуждать есть десятки людей, которые разберутся в этих эпизодах и логически обоснуют назначение всех карточек – будет сколько угодно.

Я вам просто объясню – в прошлом году мы играли с Хабаровском такую же игру, им просто было нужнее. Тоже поставили пенальти в наши ворота. Если брать факты о предвзятом судействе – мне не понравилось судейство и я говорю почему.

Я не считаю, что этот матч был излишне жесток, максимум по двадцать фолов с той и другой стороны. Перед этим мы играли с «Балтикой», с их стороны было тридцать фолов. У нас нет четких требований сформулированных – за что дается желтая карточка, а за что нет. И обращаюсь все время к этому.

Я обещал до зимы судей не трогать, но сегодня вышел утром из гостиницы, -18 и уши свернулись в трубочку. Это был первый посыл. Второй момент. Вы все люди умные и воспитанные, не как двое оказались. Нет никаких четких и жестких правил, регламентов как мы общаемся на пресс-конференции.

Я могу задавать встречные вопросы, чтобы услышать ваше мнение и ответить на все ваши вопросы. Но сейчас и в премьер-лиге, и в первой лиге лидируют команды, у кого начальники команды или спортивные директора – бывшие арбитры. Сухина в «Локомотиве», у вас Егоров. Опять вы будете говорить, что это случайность? Мне мало что.

– Решения будете оспаривать судейские?

– Какой смысл? Этот человек шесть игр утопил нас, в седьмой будет что-то другое? У него что-то изменится в голове? Там есть люди, которые должны думать, а они закрывают на это глаза. Пускай они решают. Какой смысл? Ничего не будет.

У нас такая же игра была в «Оренбурге» – сломали Дорожкина, удалили, назначили пенальти. Здесь тоже самое. Трех футболистов убрали, плюс Рыбин сломан.

Выходите побыстрее в премьер-лигу, а мы будем бороться своим рангом, чтобы живые футболисты на остальные игры оставались, – сказал Талалаев.