Вернблум сказал Карасеву после матча «Локомотив» – ЦСКА, что его нужно было либо удалять, либо не давать карточку

Сстало известно, что в подтрибунном помещении обсуждали арбитр матча 16-го тура РФПЛ «Локомотив» – (2:2) Сергей Карасев и хавбек армейцев .

Во втором тайме встречи, когда ЦСКА уже остался в меньшинстве после удаления Хетага Хосонова, Карасев показал желтую карточку 31-летнему шведу за удар локтем хавбека «Локомотива» .

Швед сказал Карасеву, что в том эпизоде нужно было давать либо красную, либо не давать карточку вообще. Карасев ответил, что Вернблум ошибается.

«Вернблум – неприкасаемый, надо что-то делать». Скандал в дерби