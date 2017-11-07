Вернблум сказал Карасеву после матча «Локомотив» – ЦСКА, что его нужно было либо удалять, либо не давать карточку
Сстало известно, что в подтрибунном помещении обсуждали арбитр матча 16-го тура РФПЛ «Локомотив» – ЦСКА (2:2) Сергей Карасев и хавбек армейцев Понтус Вернблум.
Во втором тайме встречи, когда ЦСКА уже остался в меньшинстве после удаления Хетага Хосонова, Карасев показал желтую карточку 31-летнему шведу за удар локтем хавбека «Локомотива» Антона Миранчука.
Швед сказал Карасеву, что в том эпизоде нужно было давать либо красную, либо не давать карточку вообще. Карасев ответил, что Вернблум ошибается.
«Вернблум – неприкасаемый, надо что-то делать». Скандал в дерби
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