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    Вернблум сказал Карасеву после матча «Локомотив» – ЦСКА, что его нужно было либо удалять, либо не давать карточку

    Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Понтус Вернблум

    Сстало известно, что в подтрибунном помещении обсуждали арбитр матча 16-го тура РФПЛ «Локомотив» – ЦСКА (2:2) Сергей Карасев и хавбек армейцев Понтус Вернблум.

    Во втором тайме встречи, когда ЦСКА уже остался в меньшинстве после удаления Хетага Хосонова, Карасев показал желтую карточку 31-летнему шведу за удар локтем хавбека «Локомотива» Антона Миранчука.

    Швед сказал Карасеву, что в том эпизоде нужно было давать либо красную, либо не давать карточку вообще. Карасев ответил, что Вернблум ошибается.

    «Вернблум – неприкасаемый, надо что-то делать». Скандал в дерби

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