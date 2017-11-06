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    Виталий Мутко: «Вся страна видела, что Карасев должен был показывать Вернблуму красную»

    Теги ЦСКА Локомотив Виталий Мутко премьер-лига Россия РФПЛ судьи Виктор Гончаренко Сергей Карасев Понтус Вернблум

    Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о работе судьи Сергея Карасева на матче «Локомотив» – ЦСКА (2:2).

    «Вся страна видела, что Вернблум врезал так, что судья должен был показывать красную.

    Гончаренко? Хочешь быть судьей – иди суди. Ошибаются и игроки. Они же промахивался с двух метров, и ничего. Предвзятого судьи Карасева я не увидел», – сказал Мутко.

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