«Точно не помню, но вроде бы мне 43». Бьорндален и Домрачева стали героями фильма «Матч ТВ»

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален и его жена трехкратная чемпионка Сочи-2014 Дарья Домрачева станут героями фильма телеканала «Матч ТВ», сообщает Белорусская федерация биатлона.

К началу нового биатлонного сезона телеканал «Матч ТВ» подготовит фильм о предсезонной подготовке ведущих спортсменов.

Одними из его героев станут Домрачева и Бьорндален, они расскажут о сложностях организационного процесса, семье и о тех эмоциях, которые дарит им дочь Ксения.

«Точно не помню, но вроде бы мне 43, а вот мотивация как у 20-летнего. Прибавьте сюда мой опыт, и выходит, что мне по ощущениям 35, максимум – 40. Да что там считать – я достаточно молод», – сказал Бьорндален в интервью.

«У меня замечательная семья, у меня достаточно успехов в спорте, но мне интересно жить, мне интересен каждый день.

Что самое сложное? Это организационный процесс. Возможно, он не казался бы столь сложным, если бы на сегодняшний день я была только мамой. Но так как я являюсь еще и профессиональной спортсменкой, планировать что-то на шаг вперед – сложно, но и важно, потому что позволяет совмещать две такие непростые области жизни», – отметила Домрачева.