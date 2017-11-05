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    Контрольные тренировки в Ханты-Мансийске. Елисеев выиграл спринт, Шипулин – гонку преследования

    Теги сборная России результаты Антон Шипулин Алексей Волков Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков контрольные гонки сборной России Матвей Елисеев

    Сегодня в Ханты-Мансийске прошли контрольные тренировки мужской сборной России. В спринте победу одержал Матвей Елисеев, в гонке преследования первым стал Антон Шипулин.

    Контрольные старты

    Ханты-Мансийск

    Мужчины

    Спринт

    4 км

    1. Матвей Елисеев
    2. Максим Цветков
    3. Антон Бабиков
    4. Антон Шипулин

    Алексей Волков – не финишировал

    Гонка преследования

    11 км

    1. Антон Шипулин
    2. Антон Бабиков
    3. Матвей Елисеев
    4. Александр Логинов

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