Контрольные тренировки в Ханты-Мансийске. Елисеев выиграл спринт, Шипулин – гонку преследования
Сегодня в Ханты-Мансийске прошли контрольные тренировки мужской сборной России. В спринте победу одержал Матвей Елисеев, в гонке преследования первым стал Антон Шипулин.
Контрольные старты
Ханты-Мансийск
Мужчины
Спринт
4 км
1. Матвей Елисеев
2. Максим Цветков
3. Антон Бабиков
4. Антон Шипулин
Алексей Волков – не финишировал
Гонка преследования
11 км
1. Антон Шипулин
2. Антон Бабиков
3. Матвей Елисеев
4. Александр Логинов
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