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    НБА. «Кливленд» примет «Атланту», «Клипперс» встретятся с «Майами» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» примет на своей площадке аутсайдера Восточной конференции «Атланту», «Клипперс» встретятся дома с «Майами».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Кливленд – Атланта
    Дата проведения
    5 ноября, 23.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Превью

     

    Клипперс – Майами
    Дата проведения
    5 ноября, 23.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Орландо – Бостон
    Дата проведения
    6 ноября, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Торонто – Вашингтон
    Дата проведения
    6 ноября, 02.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Превью

     

    Хьюстон – Юта
    Дата проведения
    6 ноября, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Сан-Антонио – Финикс
    Дата проведения
    6 ноября, 03.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Нью-Йорк – Индиана
    Дата проведения
    6 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

     

    Миннесота – Шарлотт
    Дата проведения
    6 ноября, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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