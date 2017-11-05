НБА. «Кливленд» примет «Атланту», «Клипперс» встретятся с «Майами» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» примет на своей площадке аутсайдера Восточной конференции «Атланту», «Клипперс» встретятся дома с «Майами».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 6 ноября, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 6 ноября, 02.00, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 6 ноября, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 6 ноября, 03.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 6 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 6 ноября, 04.00, «Target Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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