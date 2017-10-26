Димитар Бербатов: «Роналду прекрасен, но Месси – самый ох.....й»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о лучшем игроке мира.

«Месси – самый ох.....й. Роналду прекрасен, но Месси – больше мой тип игрока. Он может забить, создать, он просто совершенный и, вероятно, лучший в истории.

Если вы спросите кого-то старше меня, они назовут Пеле, Марадону, Пушкаша или Ди Стефано. Но для моего поколения – Месси и Роналду.

Лео и Криштиану примерно равны, но что-то в аргентинце заставляет меня кричать «Месси! Месси!», когда я смотрю «Барселону» по телевизору», – сказал Бербатов.

Месси и Роналду уважают друг друга. Есть доказательства

Роналду и Месси никогда не голосуют друг за друга