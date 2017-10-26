Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Димитар Бербатов: «Роналду прекрасен, но Месси – самый ох.....й»

    Теги Криштиану Роналду Димитар Бербатов Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о лучшем игроке мира.

    «Месси – самый ох.....й. Роналду прекрасен, но Месси – больше мой тип игрока. Он может забить, создать, он просто совершенный и, вероятно, лучший в истории.

    Если вы спросите кого-то старше меня, они назовут Пеле, Марадону, Пушкаша или Ди Стефано. Но для моего поколения – Месси и Роналду.

    Лео и Криштиану примерно равны, но что-то в аргентинце заставляет меня кричать «Месси! Месси!», когда я смотрю «Барселону» по телевизору», – сказал Бербатов.

    Месси и Роналду уважают друг друга. Есть доказательства

    Роналду и Месси никогда не голосуют друг за друга

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться