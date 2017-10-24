Криштиану Роналду: «Эпоха Роналду и Месси только начинается»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком 2017 года по версии ФИФА, прокомментировал свое соперничество с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Я не соперничаю с Лео. Мы с ним из одной эпохи. Он становился лучшим пять раз, я – тоже.

Я абсолютно спокоен. Посмотрим, что будет завтра. А сейчас я хочу насладиться этим прекрасным моментом моей жизни, поскольку никто не знает, что будет потом.

Эпоха Роналду и Месси еще не закончилась, она только начинается», — сказал Роналду.

Роналду снова лучший в мире

Оцените лучших букмекеров: 1xBet, Winline, Пари-Матч