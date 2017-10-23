Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Роналду после вручения премии ФИФА The Best: «Для меня важно, что побеждаю второй год подряд»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания болельщики Неймар

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями после того, как был признан лучшим игроком года.

    «Спасибо всем, что голосовали за меня.

    Хочу отметить Лео и Неймара, которые присутствуют здесь.

    Спасибо «Реалу» за поддержку в течение всего года.

    Я побеждаю второй год подряд. Для меня это важный момент.

    Спасибо фанатам по всему миру. Я счастлив, спасибо большое», – сказал Роналду после вручения премии.

    Роналду во второй раз подряд признан лучшим игроком мира по версии ФИФА

    Оцените лучших букмекеров: Winline, Марафон, Леон

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться