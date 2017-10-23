Роналду после вручения премии ФИФА The Best: «Для меня важно, что побеждаю второй год подряд»
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями после того, как был признан лучшим игроком года.
«Спасибо всем, что голосовали за меня.
Хочу отметить Лео и Неймара, которые присутствуют здесь.
Спасибо «Реалу» за поддержку в течение всего года.
Я побеждаю второй год подряд. Для меня это важный момент.
Спасибо фанатам по всему миру. Я счастлив, спасибо большое», – сказал Роналду после вручения премии.
Роналду во второй раз подряд признан лучшим игроком мира по версии ФИФА
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.