Роналду после вручения премии ФИФА The Best: «Для меня важно, что побеждаю второй год подряд»

Нападающий Криштиану Роналду поделился эмоциями после того, как был признан лучшим игроком года.

«Спасибо всем, что голосовали за меня.

Хочу отметить Лео и , которые присутствуют здесь.

Спасибо «Реалу» за поддержку в течение всего года.

Я побеждаю второй год подряд. Для меня это важный момент.

Спасибо фанатам по всему миру. Я счастлив, спасибо большое», – сказал Роналду после вручения премии.

Роналду во второй раз подряд признан лучшим игроком мира по версии ФИФА

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