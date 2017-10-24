«Реал» будет использовать в Жироне автобус без своей символики

не будет использовать свою символику на автобусе, на котором поедет в Каталонию на матч с «Жироной».

Представители мадридского клуба решили не нагнетать и без того сложную политическую ситуацию в регионе.

Впрочем, это не новый шаг для . Клуб периодически использует автобус без символики на выездных матчах в Каталонии и Басконии.

– один из центров каталонской независимости. Президент Каталонии Карлес Пучдемон был мэром именно этого города.

Напомним, что после референдума о независимости, на котором каталонцы проголосовали за независимость от Испании, вступление результата в силу было отсрочено. Мадрид ввел в Каталонии прямое управление, ликвидировав права автономии.

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