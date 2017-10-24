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    «Реал» будет использовать в Жироне автобус без своей символики

    Теги Реал Мадрид примера Испания Жирона политика

    «Реал» не будет использовать свою символику на автобусе, на котором поедет в Каталонию на матч с «Жироной».

    Представители мадридского клуба решили не нагнетать и без того сложную политическую ситуацию в регионе.

    Впрочем, это не новый шаг для «Реала». Клуб периодически использует автобус без символики на выездных матчах в Каталонии и Басконии.

    Жирона – один из центров каталонской независимости. Президент Каталонии Карлес Пучдемон был мэром именно этого города.

    Напомним, что после референдума о независимости, на котором каталонцы проголосовали за независимость от Испании, вступление результата в силу было отсрочено. Мадрид ввел в Каталонии прямое управление, ликвидировав права автономии.

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