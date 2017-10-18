Флорентино Перес: «Не хочется даже представлять Испанию без Каталонии и Ла Лигу без «Барселоны»

Президент Флорентино Перес поделился мнением о возможном выходе «Барселоны» из Ла Лиги.

– Это гипотеза, которую не хотелось бы обсуждать. Не хочется даже представлять Испанию без Каталонии и Ла Лигу без «Барселоны». Поэтому я не могу отвечать на вопросы, по которым у меня нет определенной позиции.

– Должен ли Пике играть в сборной Испании?

– Не я должен отвечать за это, но я думаю, что в сборной Испании должны быть все игроки, которые готовы за нее выступать и которые создают в ней хорошую атмосферу. Я смотрел последние матчи сборной, и если мы вышли на ЧМ-2018, мы должны продолжать поддерживать эту атмосферу, – сказал Перес.