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    Флорентино Перес: «Не хочется даже представлять Испанию без Каталонии и Ла Лигу без «Барселоны»

    Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике примера Испания сборная Испании ЧМ-2018 Флорентино Перес квалификация ЧМ-2018 политика

    Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о возможном выходе «Барселоны» из Ла Лиги.

    – Это гипотеза, которую не хотелось бы обсуждать. Не хочется даже представлять Испанию без Каталонии и Ла Лигу без «Барселоны». Поэтому я не могу отвечать на вопросы, по которым у меня нет определенной позиции.

    – Должен ли Пике играть в сборной Испании?

    – Не я должен отвечать за это, но я думаю, что в сборной Испании должны быть все игроки, которые готовы за нее выступать и которые создают в ней хорошую атмосферу. Я смотрел последние матчи сборной, и если мы вышли на ЧМ-2018, мы должны продолжать поддерживать эту атмосферу, – сказал Перес.

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