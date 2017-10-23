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    Унаи Эмери: «Удаление Неймара незаслуженно. Важных игроков нужно защищать»

    Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция судьи Неймар Унаи Эмери

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал ничью с «Марселем» (2:2) в матче чемпионата Франции.

    «Мы немного разочарованы удалением Неймара, потому что по ходу матча на нем самом часто фолили. Считаю, что судье тоже есть о чем подумать. Мы должны защищать игроков.

    Желтая карточка, думаю, была показана Неймару незаслуженно. Это футболист, который хочет играть, но когда в каждом матче тебя провоцируют, появляется агрессия. Важных игроков нужно защищать.

    Высокая трава на поле доставляла неудобства, замедляла темп игры. Мы хотели играть быстрее, но было тяжело. Соперник реализовал момент в первом тайме. При счете 1:2 и после удаления было трудно, но мы проявили характер и вырвали ничью. Результат закономерен», – сказал Эмери.

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