Унаи Эмери: «Удаление Неймара незаслуженно. Важных игроков нужно защищать»
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал ничью с «Марселем» (2:2) в матче чемпионата Франции.
«Мы немного разочарованы удалением Неймара, потому что по ходу матча на нем самом часто фолили. Считаю, что судье тоже есть о чем подумать. Мы должны защищать игроков.
Желтая карточка, думаю, была показана Неймару незаслуженно. Это футболист, который хочет играть, но когда в каждом матче тебя провоцируют, появляется агрессия. Важных игроков нужно защищать.
Высокая трава на поле доставляла неудобства, замедляла темп игры. Мы хотели играть быстрее, но было тяжело. Соперник реализовал момент в первом тайме. При счете 1:2 и после удаления было трудно, но мы проявили характер и вырвали ничью. Результат закономерен», – сказал Эмери.
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