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    Фанаты «Марселя» мешали Неймару подать угловой, забросав его посторонними предметами

    Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция происшествия болельщики Неймар

    Форвард «ПСЖ» Неймар во время выездного матча чемпионата Франции с «Марселем» (2:2) подвергся нападению со стороны болельщиков провансальского клуба.

    На 74-й минуте при счете 1:1 бразилец хотел подать угловой, но его закидали посторонними предметами. Неймар смог исполнить навес только после вмешательства стюардов.

    Позже нападающий был удален за две желтые карточки.

    ФОТО 1

    ФОТО 2

    Унаи Эмери: «Удаление Неймара незаслуженно. Важных игроков нужно защищать»

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