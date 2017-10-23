Фанаты «Марселя» мешали Неймару подать угловой, забросав его посторонними предметами

Форвард Неймар во время выездного матча чемпионата Франции с (2:2) подвергся нападению со стороны болельщиков провансальского клуба.

На 74-й минуте при счете 1:1 бразилец хотел подать угловой, но его закидали посторонними предметами. Неймар смог исполнить навес только после вмешательства стюардов.

Позже нападающий был удален за две желтые карточки.

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Унаи Эмери: «Удаление Неймара незаслуженно. Важных игроков нужно защищать»

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