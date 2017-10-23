Фанаты «Марселя» мешали Неймару подать угловой, забросав его посторонними предметами
Форвард «ПСЖ» Неймар во время выездного матча чемпионата Франции с «Марселем» (2:2) подвергся нападению со стороны болельщиков провансальского клуба.
На 74-й минуте при счете 1:1 бразилец хотел подать угловой, но его закидали посторонними предметами. Неймар смог исполнить навес только после вмешательства стюардов.
Позже нападающий был удален за две желтые карточки.
Унаи Эмери: «Удаление Неймара незаслуженно. Важных игроков нужно защищать»
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