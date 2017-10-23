Сегодня ФИФА вручит приз лучшему игроку и тренеру года
Сегодня в Лондоне состоится церемония вручения премии ФИФА The Best.
Награждение начнется в 20.30 по московскому времени и состоится в нескольких номинациях. Ранее уже были определены тройки финалистов:
Лучший футболист года: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Неймар («Барселона»/»ПСЖ»).
Лучший тренер года: Зинедин Зидан («Реал»), Антонио Конте («Челси»), Массимилиано Аллегри («Ювентус»).
Лучший вратарь года: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Кейлор Навас («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»).
Лучшая футболистка года: Дейна Кастельянос (Венесуэла), Карли Ллойд (США), Лике Мартенс («Барселона»).
Лучший тренер в женском футболе: Нильс Нильсен (Дания), Жерар Прешер («Лион»), Сарина Вигман (Голландия).
Лучший гол сезона: Дейна Кастельянос (женская сборная Венесуэлы U-17), Оливье Жиру («Арсенал»), Масулуке Оскарине («Барока»)
Лучшие болельщики: «Боруссия» Д, «Селтик», «Копенгаген».
Приз The Best вручается ФИФА с прошлого года после возвращения «Золотого мяча» к журналу France Football.
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