Сегодня ФИФА вручит приз лучшему игроку и тренеру года

Сегодня в Лондоне состоится церемония вручения премии ФИФА The Best.

Награждение начнется в 20.30 по московскому времени и состоится в нескольких номинациях. Ранее уже были определены тройки финалистов:

Лучший футболист года: Криштиану Роналду ( ), Лионель Месси («Барселона»), Неймар («Барселона»/» ).

Лучший тренер года: Зинедин Зидан ( ), Антонио Конте («Челси»), Массимилиано Аллегри ( ).

Лучший вратарь года: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Кейлор Навас («Реал»), Мануэль Нойер ( ).

Лучшая футболистка года: Дейна Кастельянос (Венесуэла), Карли Ллойд (США), Лике Мартенс ( ).

Лучший тренер в женском футболе: Нильс Нильсен (Дания), Жерар Прешер («Лион»), Сарина Вигман (Голландия).

Лучший гол сезона: Дейна Кастельянос (женская сборная Венесуэлы U-17), Оливье Жиру («Арсенал»), Масулуке Оскарине («Барока»)

Лучшие болельщики: «Боруссия» Д, «Селтик», «Копенгаген».

Приз The Best вручается с прошлого года после возвращения «Золотого мяча» к журналу France Football.

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