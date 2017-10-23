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    Сегодня ФИФА вручит приз лучшему игроку и тренеру года

    Теги Бавария Боруссия Дортмунд Лион ПСЖ Мануэль Нойер Криштиану Роналду Челси высшая лига Шотландия Селтик Ювентус Джанлуиджи Буффон премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия примера Испания высшая лига Дания Копенгаген Арсенал рейтинги ФИФА болельщики Зинедин Зидан Антонио Конте Неймар Массимилиано Аллегри Оливье Жиру Кейлор Навас Карли Ллойд FIFA Puskas Award Барока Масулуке Оскарине

    Сегодня в Лондоне состоится церемония вручения премии ФИФА The Best.

    Награждение начнется в 20.30 по московскому времени и состоится в нескольких номинациях. Ранее уже были определены тройки финалистов:

    Лучший футболист года: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Неймар («Барселона»/»ПСЖ»).

    Лучший тренер года: Зинедин Зидан («Реал»), Антонио Конте («Челси»), Массимилиано Аллегри («Ювентус»).

    Лучший вратарь года: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Кейлор Навас («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»).

    Лучшая футболистка года: Дейна Кастельянос (Венесуэла), Карли Ллойд (США), Лике Мартенс («Барселона»).

    Лучший тренер в женском футболе: Нильс Нильсен (Дания), Жерар Прешер («Лион»), Сарина Вигман (Голландия).

    Лучший гол сезона: Дейна Кастельянос (женская сборная Венесуэлы U-17), Оливье Жиру («Арсенал»), Масулуке Оскарине («Барока»)

    Лучшие болельщики: «Боруссия» Д, «Селтик», «Копенгаген».

    Приз The Best вручается ФИФА с прошлого года после возвращения «Золотого мяча» к журналу France Football.

    Криштиану Роналду стал лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА

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