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    Теща Браво: «Видаль подрался в казино и заплатил, чтобы стерли записи с камер видеонаблюдения»

    Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Клаудио Браво сборная Чили происшествия Артуро Видаль

    Пилар Лизана, теща капитана сборной Чили Клаудио Браво, раскритиковала полузащитника команды Артуро Видаля.

    «Моя дочь сказала то, что мы все знаем о происходящем в сборной. Пицци не наказывает тех, кого должен был наказать, и теперь Чили рыдает.

    Это было года полтора назад. Браво ничего не говорил. У меня есть племянник, который работает в казино Монтичелло. Он рассказал мне, что там была драка.

    Племянник рассказал, что это был Видаль. Он пришел пьяным, ушел в 7 утра и заплатил казино, чтобы стерли записи с камер видеонаблюдения», – рассказала Лизана.

    Напомним, в сентябре 2015 года Видаль покинул расположение сборной Чили после очередного посещения казино.

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