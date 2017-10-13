Теща Браво: «Видаль подрался в казино и заплатил, чтобы стерли записи с камер видеонаблюдения»

Пилар Лизана, теща капитана сборной Чили Клаудио Браво, раскритиковала полузащитника команды .

«Моя дочь сказала то, что мы все знаем о происходящем в сборной. Пицци не наказывает тех, кого должен был наказать, и теперь Чили рыдает.

Это было года полтора назад. Браво ничего не говорил. У меня есть племянник, который работает в казино Монтичелло. Он рассказал мне, что там была драка.

Племянник рассказал, что это был Видаль. Он пришел пьяным, ушел в 7 утра и заплатил казино, чтобы стерли записи с камер видеонаблюдения», – рассказала Лизана.

Напомним, в сентябре 2015 года Видаль покинул расположение сборной Чили после очередного посещения казино.

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