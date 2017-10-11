Жена Браво о непопадании Чили на ЧМ-2018: «Некоторые рвали задницы ради победы, а другие не тренировались из-за похмелья»

Карла Прадо, жена капитана сборной Чили вратаря Клаудио Браво, назвала причины непопадания команды на .

«Спасибо за прекрасные моменты, моя сборная. Спасибо моему Капитану Америка.

Это было действительно красиво, но когда вы надеваете футболку сборной, вы должны быть профессионалами.

Знаю, что большинство рвали свои задницы ради побед, пока другие тусовались и не тренировались из-за похмелья», – написала Прадо в инстаграме.

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