Сампаоли о сборной Чили в 2015 году: «Видалю нужен врач. Он выпивает и не контролирует себя»
Нынешний главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в 2015 году критически высказывался о сборной Чили, с которой тогда работал.
«Видаль? Ему нужен врач. Он любит выпивать и не контролирует себя. Мы возвращались из Лимы, он спросил, можно ли открыть бутылку пива, которую он купил в аэропорту. Я сказал ему нет, потому что руководители должны были лететь с нами.
С помощью водителя они где-то достали бутылку виски, которую я был вынужден забрать. Я знал, что их вдохновителем был Видаль.
Алексис? Он просыпается в наушниках, на завтраках постоянно сидит в одиночестве и ни с кем не разговаривает. Гари Медель? Он любит тусоваться и веселиться, но хотя бы больше не выпивает.
Пинилья думает только о вечеринках, когда мы вызываем его в сборную. Эдуардо Варгас с каждым разом играет все хуже и хуже. Браво? Он пытается вести команду за собой, но на самом деле лидеры в ней ребята из его банды», – заявил Сампаоли.
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