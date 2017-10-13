Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сампаоли о сборной Чили в 2015 году: «Видалю нужен врач. Он выпивает и не контролирует себя»

    Теги Алексис Санчес Клаудио Браво сборная Чили Артуро Видаль Гари Медель Маурисио Пинилья Эдуардо Варгас Хорхе Сампаоли

    Нынешний главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в 2015 году критически высказывался о сборной Чили, с которой тогда работал.

    «Видаль? Ему нужен врач. Он любит выпивать и не контролирует себя. Мы возвращались из Лимы, он спросил, можно ли открыть бутылку пива, которую он купил в аэропорту. Я сказал ему нет, потому что руководители должны были лететь с нами.

    С помощью водителя они где-то достали бутылку виски, которую я был вынужден забрать. Я знал, что их вдохновителем был Видаль.

    Алексис? Он просыпается в наушниках, на завтраках постоянно сидит в одиночестве и ни с кем не разговаривает. Гари Медель? Он любит тусоваться и веселиться, но хотя бы больше не выпивает.

    Пинилья думает только о вечеринках, когда мы вызываем его в сборную. Эдуардо Варгас с каждым разом играет все хуже и хуже. Браво? Он пытается вести команду за собой, но на самом деле лидеры в ней ребята из его банды», – заявил Сампаоли.

    Жена Браво о непопадании Чили на ЧМ-2018: «Некоторые рвали задницы ради победы, а другие не тренировались из-за похмелья»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться