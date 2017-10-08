Арьен Роббен: «В матче со Швецией не будет счета 7:0»

Полузащитник сборной Голландии Арьен Роббен не верит в успех команды в квалификации .

Для попадания в стыковые матчи голландцам надо в последнем туре обыграть Швецию с разницей в 7 мячей.

«Это плохая сторона спорта.

После матча Швеции (она обыграла Люксембург 8:0) у нас не оставалось практически никаких шансов. Мы не могли обыграть Беларусь 8:0.

И счета 7:0 в матче со Швецией тоже не будет», – отметил Роббен.

Матч Голландия – Швеция пройдет во вторник, 10 октября.