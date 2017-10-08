Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Арьен Роббен: «В матче со Швецией не будет счета 7:0»

    Теги Арьен Роббен сборная Голландии сборная Беларуси сборная Швеции квалификация ЧМ-2018

    Полузащитник сборной Голландии Арьен Роббен не верит в успех команды в квалификации ЧМ-2018.

    Для попадания в стыковые матчи голландцам надо в последнем туре обыграть Швецию с разницей в 7 мячей

    «Это плохая сторона спорта. 

    После матча Швеции (она обыграла Люксембург 8:0) у нас не оставалось практически никаких шансов. Мы не могли обыграть Беларусь 8:0. 

    И счета 7:0 в матче со Швецией тоже не будет», – отметил Роббен. 

    Матч Голландия – Швеция пройдет во вторник, 10 октября.  

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться