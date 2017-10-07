Голландия выйдет в стыковые матчи отбора ЧМ-2018, если победит Швецию с разницей в 7 мячей

Сборная Голландии в матче квалификации обыграла на выезде сборную Беларуси (3:1).

Сейчас голландцы занимают 3-е место в своей группе с 16 очками, на втором идет сборная Швеции, у которой 19 баллов. При этом разница забитых и пропущенных мячей у шведов составляет 19, а у голландцев – 7.

Таким образом, сборной Голландии в заключительном матче надо обыграть шведов с разницей в 7 мячей.

Турнирная таблица квалификации ЧМ-2018