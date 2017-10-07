Голландия выйдет в стыковые матчи отбора ЧМ-2018, если победит Швецию с разницей в 7 мячей
Сборная Голландии в матче квалификации ЧМ-2018 обыграла на выезде сборную Беларуси (3:1).
Сейчас голландцы занимают 3-е место в своей группе с 16 очками, на втором идет сборная Швеции, у которой 19 баллов. При этом разница забитых и пропущенных мячей у шведов составляет 19, а у голландцев – 7.
Таким образом, сборной Голландии в заключительном матче надо обыграть шведов с разницей в 7 мячей.
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