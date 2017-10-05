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    Мутко о видеоповторах: «В судейском корпусе своя позиция, но прогресс не остановить»

    Теги Виталий Мутко премьер-лига Россия ФИФА РФС РФПЛ судьи Андрей Будогосский видеоповторы ДСИ

    Президент РФС Виталий Мутко поделился планами по тестированию системы видеоповторов на матчах премьер-лиги.

    «Это не произойдет до перерыва в чемпионате, потому что это непростая тема. Это закупка оборудования, подготовка специалистов, подписание соглашения на эксперимент с ФИФА.

    Сейчас над этим работают. У ФИФА есть две компании, с одной из которых она работает, а вторая аккредитована для поставки такого оборудования.

    Лига должна сейчас это все координировать. Когда мы выйдем на определенный график, то обязательно сообщим. Вы же видите, что не все однозначно. В судейском корпусе своя позиция по этому поводу, но прогресс не остановить, это было видно на Кубке конфедераций. Нравится кому-то, не нравится, это признано успешным экспериментом.

    Абсолютно уверен, два-три года пройдет, это все будет внедряться уже повсеместно, будет все включаться в правила игры.

    Вопросов здесь предостаточно, но нам нужно двигаться в этом направлении. У нас есть люди, которые за это отвечают, они назначены, они координируют эту работу», – сказал функционер.

    Ранее правление РФПЛ предложило РФС поддержать введение видеоповторов в судействе.

    Правление РФПЛ решило ввести видеоповторы

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