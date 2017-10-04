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    Директор тульского «Арсенала» о системе видеоповторов: «Найти 200 тысяч евро – нереально»

    Теги премьер-лига Россия РФПЛ судьи Арсенал Тула Дмитрий Балашов видеоповторы

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что у клуба нет 200 тысяч евро на установку системы видеоповторов.

    – В нашем клубе нет таких денег. Изыскать их где-то тоже не представляется возможным, потому что бюджет «Арсенала» давно утвержден, и мы живем согласно ему. Поэтому найти 200 тысяч евро – нереально.

    – Как отнесетесь, если у, условно, «Спартака» и «Краснодара» будет система видеоповторов, а у «Арсенала» ее не будет?

    – Честно говоря, я пока не могу ответить на этот вопрос. Как не могу комментировать и свое отношение к видеоповторам. Оно у меня двоякое.

    Вся это история непростая. Если решение все-таки принимается, то должно быть все одновременно. Каким образом профинансировать – при господдержке или еще как-то – пока не готов сказать, – ответил функционер.

    Ранее правление РФПЛ предложило РФС поддержать введение видеоповторов в судействе.

    Правление РФПЛ решило ввести видеоповторы

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