Директор тульского «Арсенала» о системе видеоповторов: «Найти 200 тысяч евро – нереально»

Генеральный директор тульского Дмитрий Балашов заявил, что у клуба нет 200 тысяч евро на установку системы видеоповторов.

– В нашем клубе нет таких денег. Изыскать их где-то тоже не представляется возможным, потому что бюджет «Арсенала» давно утвержден, и мы живем согласно ему. Поэтому найти 200 тысяч евро – нереально.

– Как отнесетесь, если у, условно, «Спартака» и «Краснодара» будет система видеоповторов, а у «Арсенала» ее не будет?

– Честно говоря, я пока не могу ответить на этот вопрос. Как не могу комментировать и свое отношение к видеоповторам. Оно у меня двоякое.

Вся это история непростая. Если решение все-таки принимается, то должно быть все одновременно. Каким образом профинансировать – при господдержке или еще как-то – пока не готов сказать, – ответил функционер.

Ранее правление РФПЛ предложило РФС поддержать введение видеоповторов в судействе.

Правление РФПЛ решило ввести видеоповторы