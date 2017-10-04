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    Президент «Урала»: «Повторы погубят наш футбол. Народ и так не ходит, ведь в России игра медленнее, чем на Западе»

    Теги премьер-лига Россия РФС РФПЛ судьи Урал Григорий Иванов видеоповторы

    Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопросы о возможном внедрении системы видеоповторов для помощи рефери.

    – Кто в «Урале» способен оплатить эту систему?

    – Не знаю. Кто принимал это решение, тот пусть и ищет. Люди в РФПЛ собрались, посовещались, но ни с кем из клубов из нижней части таблицы не посовещались. Поэтому считаю, кто принимал это решение, тот пусть и ищет 200 тысяч евро.

    Хотя окончательное решение за РФС. Но мое мнение – это погубит наш футбол. Народ и так не ходит на игры, потому что в России играют намного медленнее, чем на Западе.

    – Как отнесетесь, если у, условно, «Спартака» и «Краснодара» будет система видеоповторов, а у «Урала» ее не будет?

    – Я вообще не понимаю, как это будет выглядеть. Система должна быть либо у всех, либо ни у кого. Это должно быть прописано в регламенте, – сказал функционер.

    Ранее правление РФПЛ предложило РФС поддержать введение видеоповторов в судействе.

    Правление РФПЛ решило ввести видеоповторы

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