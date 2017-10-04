Президент «Урала»: «Повторы погубят наш футбол. Народ и так не ходит, ведь в России игра медленнее, чем на Западе»

Президент Григорий Иванов ответил на вопросы о возможном внедрении системы видеоповторов для помощи рефери.

– Кто в «Урале» способен оплатить эту систему?

– Не знаю. Кто принимал это решение, тот пусть и ищет. Люди в РФПЛ собрались, посовещались, но ни с кем из клубов из нижней части таблицы не посовещались. Поэтому считаю, кто принимал это решение, тот пусть и ищет 200 тысяч евро.

Хотя окончательное решение за . Но мое мнение – это погубит наш футбол. Народ и так не ходит на игры, потому что в России играют намного медленнее, чем на Западе.

– Как отнесетесь, если у, условно, «Спартака» и «Краснодара» будет система видеоповторов, а у «Урала» ее не будет?

– Я вообще не понимаю, как это будет выглядеть. Система должна быть либо у всех, либо ни у кого. Это должно быть прописано в регламенте, – сказал функционер.

Ранее правление РФПЛ предложило РФС поддержать введение видеоповторов в судействе.

Правление РФПЛ решило ввести видеоповторы