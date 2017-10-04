Президент «Урала»: «Я против видеоповторов. Многие не хотят введения этой системы»

Президент Григорий Иванов прокомментировал действия правления РФПЛ, предложившего поддержать введение видеоповторов в судействе.

«Я считаю, что этот вопрос сначала надо было вынести на обсуждение с клубами лиги, а потом уже обращаться в РФС. У нас не было общего собрания. Я как представитель футбольного клуба «Урал» против этой идеи. И думаю, что многие мою точку зрения поддерживают. Многие не хотят введения этой системы.

Это нагрузка на клубы. Если хочет Галицкий для себя просматривать, пускай просматривает. Но это футбол убьет. Мне не понравилось, как на Кубке конфедераций арбитр приостанавливал игру и шел пересматривать эпизод на видеоповторе», – сказал функционер.

Правление РФПЛ решило ввести видеоповторы