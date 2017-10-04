Президент «Анжи»: «Арбитр Матюнин дал понять: «Ребята, я сужу в пользу «Зенита»

Президент «Анжи» Осман Кадиев высказался о работе арбитра , обслуживавшего игру между махачкалинской командой и «Зенитом» (2:2).

Во вторник в интернете появилась запись, на которой видно, как Кадиев в перерыве обвинял рефери в том, что он «убивает команду».

«Что я еще могу сказать, если он действительно убивает команду? Мне надоело это гадское судейство в одну сторону. Я спросил у Матюнина, за что он убивает команду, но он этого объяснить не смог. Это предвзятое судейство, я подчеркиваю, что это мое субъективное мнение, но это предвзятое судейство в пользу одной команды.

Я вижу, когда судья сажает на свисток одну команду, дает понять: «Ребята, я сужу в пользу . А это нервирует игроков, в футболе не бывает мелочей.

За что Матюнин показал желтую карточку Маркелову? Когда нам забивали второй гол, то был фол на Кацаеве – его сбили с ног и забрали мяч. Сносят Прудникова – судья даже не свистнул, а когда Ригони наступает на ногу нашему игроку, то нет даже желтой карточки, хотя это удаление», – сказал президент «Анжи».