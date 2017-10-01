Marca: ФИФА может отстранить сборную Испании от ЧМ-2018 в случае независимости Каталонии и исключения «Барселоны» из Ла Лиги
ФИФА в случае попадания сборной Испании на финальный турнир ЧМ-2018 может исключить команду из состава участников, если руководство примеры запретит «Барселоне» выступать в Ла Лиге в результате независимости Каталонии от Испании.
По мнению газеты Marca, Международная федерация футбола может счесть такое решение Ла Лиги вмешательством государства в дела национальной федерации футбола.
Согласно регламенту ФИФА, в случае дисквалификации сборная не сможет принимать участие в официальных матчах, а клубы страны — в турнирах под эгидой Международной федерации.
Голосование в референдуме за независимость Каталонии от Испании начинается сегодня.
Министр спорта Каталонии: «В случае независимости от Испании каталонские клубы смогут играть в Италии, Франции или Англии»
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