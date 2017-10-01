Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Marca: ФИФА может отстранить сборную Испании от ЧМ-2018 в случае независимости Каталонии и исключения «Барселоны» из Ла Лиги

    Теги Барселона примера Испания сборная Испании ФИФА ЧМ-2018 Профессиональная футбольная лига Испании политика

    ФИФА в случае попадания сборной Испании на финальный турнир ЧМ-2018 может исключить команду из состава участников, если руководство примеры запретит «Барселоне» выступать в Ла Лиге в результате независимости Каталонии от Испании.

    По мнению газеты Marca, Международная федерация футбола может счесть такое решение Ла Лиги вмешательством государства в дела национальной федерации футбола.

    Согласно регламенту ФИФА, в случае дисквалификации сборная не сможет принимать участие в официальных матчах, а клубы страны — в турнирах под эгидой Международной федерации.

    Голосование в референдуме за независимость Каталонии от Испании начинается сегодня.

    Министр спорта Каталонии: «В случае независимости от Испании каталонские клубы смогут играть в Италии, Франции или Англии»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться