ФИФА в случае попадания сборной Испании на финальный турнир может исключить команду из состава участников, если руководство примеры запретит «Барселоне» выступать в Ла Лиге в результате независимости Каталонии от Испании.

По мнению газеты Marca, Международная федерация футбола может счесть такое решение Ла Лиги вмешательством государства в дела национальной федерации футбола.

Согласно регламенту , в случае дисквалификации сборная не сможет принимать участие в официальных матчах, а клубы страны — в турнирах под эгидой Международной федерации.

Голосование в референдуме за независимость Каталонии от Испании начинается сегодня.

Министр спорта Каталонии: «В случае независимости от Испании каталонские клубы смогут играть в Италии, Франции или Англии»