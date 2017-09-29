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    Рамос о призыве Пике проголосовать за независимость Каталонии: «Не лучший способ, если хочешь, чтобы тебя не освистывали»

    Теги Барселона Реал Мадрид Серхио Рамос Жерар Пике примера Испания сборная Испании политика

    Капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал призыв своего партнера по национальной команде защитника «Барселоны» Жерара Пике мирно проголосовать на референдуме о независимости Каталонии от Испании.

    «Твит Пике – не лучший способ, если хочешь, чтобы люди тебя не освистывали.

    Как капитан я забочусь о хорошей атмосфере в сборной. Пожалуй, Пике написал это не вовремя», – сказал Рамос.

    Ранее болельщики не раз освистывали Пике во время матчей сборной Испании.

    «Барселона» и «Реал» скоро будут играть в разных лигах?

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