Рамос о призыве Пике проголосовать за независимость Каталонии: «Не лучший способ, если хочешь, чтобы тебя не освистывали»
Капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал призыв своего партнера по национальной команде защитника «Барселоны» Жерара Пике мирно проголосовать на референдуме о независимости Каталонии от Испании.
«Твит Пике – не лучший способ, если хочешь, чтобы люди тебя не освистывали.
Как капитан я забочусь о хорошей атмосфере в сборной. Пожалуй, Пике написал это не вовремя», – сказал Рамос.
Ранее болельщики не раз освистывали Пике во время матчей сборной Испании.
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