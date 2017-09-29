Рамос о призыве Пике проголосовать за независимость Каталонии: «Не лучший способ, если хочешь, чтобы тебя не освистывали»

Капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал призыв своего партнера по национальной команде защитника «Барселоны» мирно проголосовать на референдуме о независимости Каталонии от Испании.

«Твит Пике – не лучший способ, если хочешь, чтобы люди тебя не освистывали.

Как капитан я забочусь о хорошей атмосфере в сборной. Пожалуй, Пике написал это не вовремя», – сказал Рамос.

Ранее болельщики не раз освистывали Пике во время матчей сборной Испании.

«Барселона» и «Реал» скоро будут играть в разных лигах?