Жерар Пике: «Игра за сборную Испании – это всегда гордость и огромная мотивация. Рад, что меня вызвали»

Полузащитник «Барселоны» заявил, что гордится возможностью играть за сборную Испании, несмотря на свою поддержку независимости Каталонии.

«Я рад тому, что меня вызвали. Посмотрим, выиграем ли мы первый же из оставшихся матчей, чтобы квалифицироваться на чемпионат мира.

Никакого давления не ощущаю. Игра за сборную – это всегда гордость и огромная мотивация. Мой вызов означает, что сейчас я правильно действую на поле», – сказал Пике.

Референдум о независимости Каталонии запланирован на 1 октября. Власти Испании считают его проведение незаконным.

Рамос о призыве Пике проголосовать за независимость Каталонии: «Не лучший способ, если хочешь, чтобы тебя не освистывали»