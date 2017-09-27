Globo: Садьо Мане в матче со «Спартаком» подвергся расизму
Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане, автор голевой передачи в выездном матче Лиги чемпионов со «Спартаком» (1:1), во время игры подвергся расистским оскорблениям.
Болельщики красно-белых имитировали звуки обезьян в моменты, когда темнокожий сенегалец прикасался к мячу.
После того как английский клуб забил ответный гол, Мане обратился к публике с просьбой прекратить провокации. Но болельщики продолжали оскорблять игрока, в том числе во время его замены на Дэниэла Старриджа на 70-й минуте.
Примечательно, что «Спартак» открыл счет в игре благодаря голу темнокожего бразильца Фернандо.
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