Globo: Садьо Мане в матче со «Спартаком» подвергся расизму

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане, автор голевой передачи в выездном матче Лиги чемпионов со (1:1), во время игры подвергся расистским оскорблениям.

Болельщики красно-белых имитировали звуки обезьян в моменты, когда темнокожий сенегалец прикасался к мячу.

После того как английский клуб забил ответный гол, Мане обратился к публике с просьбой прекратить провокации. Но болельщики продолжали оскорблять игрока, в том числе во время его замены на Дэниэла Старриджа на 70-й минуте.

Примечательно, что «Спартак» открыл счет в игре благодаря голу темнокожего бразильца Фернандо.