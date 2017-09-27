Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Globo: Садьо Мане в матче со «Спартаком» подвергся расизму

    Теги Спартак Ливерпуль Лига чемпионов болельщики Садьо Мане

    Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане, автор голевой передачи в выездном матче Лиги чемпионов со «Спартаком» (1:1), во время игры подвергся расистским оскорблениям.

    Болельщики красно-белых имитировали звуки обезьян в моменты, когда темнокожий сенегалец прикасался к мячу.

    После того как английский клуб забил ответный гол, Мане обратился к публике с просьбой прекратить провокации. Но болельщики продолжали оскорблять игрока, в том числе во время его замены на Дэниэла Старриджа на 70-й минуте.

    Примечательно, что «Спартак» открыл счет в игре благодаря голу темнокожего бразильца Фернандо.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться