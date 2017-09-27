Филиппе Коутиньо: «Расизма в адрес Мане не слышал»
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, автор гола в матче ЛЧ со «Спартаком» (1:1), заявил, что не слышал во время игры проявлений расизма в адрес одноклубника Садьо Мане со стороны болельщиков красно-белых.
- Расизм в адрес Мане — вы что-то слышали?
- Во время игры не слышал. Узнал только сейчас. Если это так, то реально грустно.
- Вы могли уйти летом. Спокойны сейчас?
- Да, спокоен. Это в прошлом, — сказал Коутиньо.
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