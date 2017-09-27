Каррера о ничьей: «Мы сделали максимум из того, что могли»

Главный тренер Массимо Каррера поделился наблюдениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

- довольно много пропускает во втором тайме. Сейчас вы говорите о судорогах. Как вы оцениваете физическую форму игроков в этом сезоне?

– Футболисты себя хорошо чувствуют. Когда играешь много матчей на третий день, нормально то, что у тебя сводит ноги. Не понимает это только тот, кто не играл в футбол.

Чтобы противостоять великому «Ливерпулю» с качественными игроками, мы были вынуждены очень много бегать.

- Это был лучший матч Селихова?

– Селихов выручил нас точно так же, как и Ребров. Его позиция называется вратарь.

- Федун сказал, что у Реброва разрыв крестов

– Федун? Я не в курсе. У него сильный ушиб колена, но конкретно сейчас мы ничего не знаем.

- забил блестящий гол, но все чаще и чаще обрезает. Как вы на это реагируете?

– Иногда у него есть такая привычка. Было бы проще выбить мяч, но мы стараемся играть в футбол. Поэтому мы и совершаем ошибки.

- Довольны ли вы дебютом в Лиге чемпионов? Его потери – это уровень его готовности после травмы?

– Я не могу понять, почему всегда хочется обвинить какого-то игрока. Почему мы не говорим о в целом? Роша вышел за десять минут до конца матча в очень сложной игре против очень сильного соперника. Очень сложно сразу войти в игру.

Я не критикую его, потому что он ошибался так же, как ошибались другие. Я обращаю внимание на другие нюансы, не на неточные передачи или пасы пяткой.

- Сегодня у вас хорошее настроение? Результат вас удовлетворяет?

– Да, мы сыграли вничью с сильным соперником. Мы сделали максимум из того, что могли. Мы пытались контратаковать, но ошибались в передачах, – сказал Каррера.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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