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    Sports.ru

    Ребров травмировался в матче с «Ливерпулем». Селихов дебютировал в ЛЧ

    Теги Спартак Артем Ребров Ливерпуль премьер-лига Россия Лига чемпионов травмы фото Мохамед Салах Александр Селихов

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров получил серьезную травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1, второй тайм).

    На 64-й минуте встречи вингер англичан Мохамед Салах столкнулся с 33-летним вратарем.

    Врачи «Спартака» несколько минут оказывали помощь Реброву, но он не смог продолжить игру и покинул поле на электрокаре. Вероятно, у футболиста травма бедра или колена.

    23-летний голкипер Александр Селихов вышел на замену и дебютировал в Лиге чемпионов.

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Первый матч Лиги чемпионов на «Открытие-Арене». Фантастика

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