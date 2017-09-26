Ребров травмировался в матче с «Ливерпулем». Селихов дебютировал в ЛЧ

Голкипер Артем Ребров получил серьезную травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с (1:1, второй тайм).

На 64-й минуте встречи вингер англичан столкнулся с 33-летним вратарем.

Врачи несколько минут оказывали помощь Реброву, но он не смог продолжить игру и покинул поле на электрокаре. Вероятно, у футболиста травма бедра или колена.

23-летний голкипер вышел на замену и дебютировал в Лиге чемпионов.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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