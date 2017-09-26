Игроки «Ливерпуля» вышли на ворота «Спартака» 5 в 2 и не забили
«Спартак» мог пропустить гол перед самым перерывом в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1, перерыв).
Москвичи на 44-й минуте исполняли угловой, и пять футболистов английской команды убежали в контратаку против двух игроков хозяев.
«Ливерпуль» не сумел забить гол. В заключительной фазе атаки судьи зафиксировали офсайд у Мохамеда Салаха.
Напомним, что в матче 11-го тура РФПЛ «Анжи» забил «Спартаку», убежав впятером против одного защитника.
Главный тренер «Ливерпуля» Юргенн Клопп перед сегодняшним матчем шутил: «Мы не будем выходить впятером на одного защитника «Спартака». Это я обещаю. Только вчетвером».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.