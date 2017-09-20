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    Судьи матчей «Тосно» – «Спартак» и «Локомотив» – «Амкар» получили «неуды»

    Теги Спартак Локомотив Амкар премьер-лига Россия судьи Тосно Владимир Сельдяков Кирилл Левников

    Судьи матчей 10-го тура премьер-лиги «Тосно» – «Спартак» и «Локомотив» – «Амкар» получили за свою работу неудовлетворительные оценки.

    Главным арбитром игры «Тосно» – «Спартак» был Владимир Сельдяков, встречу «Локомотива» с «Амкаром» обслуживал Кирилл Левников.

    В матче «Тосно» – «Спартак» на 29-й минуте был удален защитник хозяев Виталий Шахов.

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча с «Амкаром» заявил, что судья не зафиксировал очевидный фол на нападающем Эдере в штрафной пермской команды.

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