Судьи матчей «Тосно» – «Спартак» и «Локомотив» – «Амкар» получили «неуды»

Судьи матчей 10-го тура премьер-лиги «Тосно» – «Спартак» и «Локомотив» – «Амкар» получили за свою работу неудовлетворительные оценки.

Главным арбитром игры «Тосно» – «Спартак» был Владимир Сельдяков, встречу с «Амкаром» обслуживал Кирилл Левников.

В матче «Тосно» – «Спартак» на 29-й минуте был удален защитник хозяев Виталий Шахов.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча с заявил, что судья не зафиксировал очевидный фол на нападающем Эдере в штрафной пермской команды.

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