Судьи матчей «Тосно» – «Спартак» и «Локомотив» – «Амкар» получили «неуды»
Судьи матчей 10-го тура премьер-лиги «Тосно» – «Спартак» и «Локомотив» – «Амкар» получили за свою работу неудовлетворительные оценки.
Главным арбитром игры «Тосно» – «Спартак» был Владимир Сельдяков, встречу «Локомотива» с «Амкаром» обслуживал Кирилл Левников.
В матче «Тосно» – «Спартак» на 29-й минуте был удален защитник хозяев Виталий Шахов.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча с «Амкаром» заявил, что судья не зафиксировал очевидный фол на нападающем Эдере в штрафной пермской команды.
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