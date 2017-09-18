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    «Локомотив» поиронизировал над судьями из Санкт-Петербурга. «Зенит» ответил шуткой про «Тосно»

    Теги Локомотив Зенит Амкар премьер-лига Россия судьи Кирилл Левников

    «Локомотив» остался недоволен судейством в матче с «Амкаром» (0:1).

    По окончании игры «железнодорожники» опубликовали в твиттере имена судейской бригады, которая была из Санкт-Петербурга и Ленинградской области – Кирилл Левников, Алексей Лебедев и Дмитрий Жвакин.

    «Зенит» отреагировал на этот твит, пошутив про «Тосно»: «Кажется, там на вас намекают».

    Позже петербуржцы поиронизировали, упомянув после незасчитанного гола в ворота «Уфы» города, которые представляют судьи этого матча.

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