«Локомотив» поиронизировал над судьями из Санкт-Петербурга. «Зенит» ответил шуткой про «Тосно»

«Локомотив» остался недоволен судейством в матче с (0:1).

По окончании игры «железнодорожники» опубликовали в твиттере имена судейской бригады, которая была из Санкт-Петербурга и Ленинградской области – Кирилл Левников, Алексей Лебедев и Дмитрий Жвакин.

отреагировал на этот твит, пошутив про «Тосно»: «Кажется, там на вас намекают».

Позже петербуржцы поиронизировали, упомянув после незасчитанного гола в ворота «Уфы» города, которые представляют судьи этого матча.

Матч #ЛокоАмкар судила бригада арбитров в следующем составе:

Кирилл Левников (СПб)

Алексей Лебедев (СПб)

Дмитрий Жвакин (Ленинградская обл.) pic.twitter.com/gE2fxcUEn3 — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 18 сентября 2017 г.

88 – не засчитывают четвертый гол нам #ЗенитУфа



Улан-Удэ

Невинномысск

Ставрополь — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 18 сентября 2017 г.

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