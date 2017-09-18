«Локомотив» поиронизировал над судьями из Санкт-Петербурга. «Зенит» ответил шуткой про «Тосно»
«Локомотив» остался недоволен судейством в матче с «Амкаром» (0:1).
По окончании игры «железнодорожники» опубликовали в твиттере имена судейской бригады, которая была из Санкт-Петербурга и Ленинградской области – Кирилл Левников, Алексей Лебедев и Дмитрий Жвакин.
«Зенит» отреагировал на этот твит, пошутив про «Тосно»: «Кажется, там на вас намекают».
Позже петербуржцы поиронизировали, упомянув после незасчитанного гола в ворота «Уфы» города, которые представляют судьи этого матча.
Матч #ЛокоАмкар судила бригада арбитров в следующем составе:— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 18 сентября 2017 г.
Кирилл Левников (СПб)
Алексей Лебедев (СПб)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская обл.) pic.twitter.com/gE2fxcUEn3
.@fctosno там, кажется, на вас намекают— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 18 сентября 2017 г.
88 – не засчитывают четвертый гол нам #ЗенитУфа— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 18 сентября 2017 г.
Улан-Удэ
Невинномысск
Ставрополь
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.