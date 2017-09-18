Юрий Семин: «На Эдере был фол на 120%. Как такие пенальти можно не давать?!»

Главный тренер ива» Юрий Семин поделился мнением о поражении от «Амкара» (0:1).

– В прошлый раз в матче с чудил судья...

– Судья и сегодня тоже начудил. Хочу сказать про эпизод в концовке – как в прошлый раз, так и сейчас. На Эдере, на мой взгляд, был фол не на 100, а на 120 процентов. Как такие пенальти не давать?! Штрафной или 11-метровый там был – соперник держал нападающего руками. Но ничего уже не изменишь.

– Показалось, что Эдер проиграл почти все вверху защитникам...

– Да, проиграл.

– С чем это связываете?

– очень хорошо играет в воздухе – там все три защитника высокорослые. С этим и связываю.

– Почему перестроились после перерыва на игру в два центральных? Вам не кажется, что так играет сильнее?

– Не совсем согласен. В каких-то матчах мы хорошо играли с тремя центральными, – сказал Семин.

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