Юрий Семин: «На Эдере был фол на 120%. Как такие пенальти можно не давать?!»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о поражении от «Амкара» (0:1).
– В прошлый раз в матче с «Амкаром» чудил судья...
– Судья и сегодня тоже начудил. Хочу сказать про эпизод в концовке – как в прошлый раз, так и сейчас. На Эдере, на мой взгляд, был фол не на 100, а на 120 процентов. Как такие пенальти не давать?! Штрафной или 11-метровый там был – соперник держал нападающего руками. Но ничего уже не изменишь.
– Показалось, что Эдер проиграл почти все вверху защитникам...
– Да, проиграл.
– С чем это связываете?
– «Амкар» очень хорошо играет в воздухе – там все три защитника высокорослые. С этим и связываю.
– Почему перестроились после перерыва на игру в два центральных? Вам не кажется, что так «Локо» играет сильнее?
– Не совсем согласен. В каких-то матчах мы хорошо играли с тремя центральными, – сказал Семин.
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