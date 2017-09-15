Роман Бабаев: «Смолов был готов на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возможности взять в аренду нападающего Федора Смолова.

«Мы не стеснялись рассматривать любые варианты. И аренду Смолова в том числе. Причем были хорошие шансы подписать Смолова на полгода, до зимы. Федор был готов даже на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА.

Но «Краснодар» не был готов отпустить его. При этом я не могу сказать ни слова упрека в адрес руководства этого клуба, которое ответило нам отказом. Собственно, в первом же матче после этого решения Смолов сделал дубль в ворота «Динамо» и показал, что он большой профессионал», – сказал Бабаев.