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    Смолов дисквалифицирован на одну игру в еврокубках. Он оскорбил судью матча с «Црвеной Звездой»

    Теги Федор Смолов Лига Европы Црвена Звезда дисквалификации судьи Краснодар Владимир Хашиг

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов дисквалифицирован на один матч в еврокубках по итогам ответной встречи Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (1:2).

    «Да, информацию о дисквалификации подтверждаем. Ждем мотивировочную часть, после чего сформируем позицию», – сказал генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.

    По информации телеграм-канала «Мутко против», форвард активно выражал недовольство работой арбитра, и тот сделал запись об этом в протоколе матча.

    Смолов ответил болельщику на критику: «Футбол – это не ваше»

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