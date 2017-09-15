Смолов дисквалифицирован на одну игру в еврокубках. Он оскорбил судью матча с «Црвеной Звездой»
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов дисквалифицирован на один матч в еврокубках по итогам ответной встречи Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (1:2).
«Да, информацию о дисквалификации подтверждаем. Ждем мотивировочную часть, после чего сформируем позицию», – сказал генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.
По информации телеграм-канала «Мутко против», форвард активно выражал недовольство работой арбитра, и тот сделал запись об этом в протоколе матча.
Смолов ответил болельщику на критику: «Футбол – это не ваше»
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