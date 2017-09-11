Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Смолов ответил болельщику на критику: «Футбол – это не ваше»

    Теги Федор Смолов премьер-лига Россия болельщики Краснодар Уфа

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отреагировал на критическое замечание в свой адрес со стороны болельщика после матча 9-го тура премьер-лиги с «Уфой» (1:0).

    «Что касается игры Смолова, то, на мой взгляд, несмотря на забитый гол, он сыграл не хороший матч для команды, много передерживал мяч», – написал в твиттере Николай Осипян‏.

    «Что касается игры в футбол – это не ваше», – ответил Смолов.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться