Смолов ответил болельщику на критику: «Футбол – это не ваше»

Нападающий Федор Смолов отреагировал на критическое замечание в свой адрес со стороны болельщика после матча 9-го тура премьер-лиги с «Уфой» (1:0).

«Что касается игры Смолова, то, на мой взгляд, несмотря на забитый гол, он сыграл не хороший матч для команды, много передерживал мяч», – написал в твиттере Николай Осипян‏.

«Что касается игры в футбол – это не ваше», – ответил Смолов.