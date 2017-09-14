«Зенит» получил 110 млн рублей от продажи билетов на матч со «Спартаком»
Стало известно, сколько заработал «Зенит» за счет продажи билетов на августовский матч премьер-лиги со «Спартаком» (5:1).
Выручка петербургского клуба составила 110 миллионов рублей, сообщила руководитель департамента по связям с общественностью «Зенита» Жанна Дембо на конференции Baltic Weekend.
Матч «Зенит» – «Спартак» проходил на стадионе «Крестовский». По информации петербургского клуба, игру посетили 53 359 зрителей.
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