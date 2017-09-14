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    «Зенит» получил 110 млн рублей от продажи билетов на матч со «Спартаком»

    Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия бизнес болельщики Крестовский

    Стало известно, сколько заработал «Зенит» за счет продажи билетов на августовский матч премьер-лиги со «Спартаком» (5:1).

    Выручка петербургского клуба составила 110 миллионов рублей, сообщила руководитель департамента по связям с общественностью «Зенита» Жанна Дембо на конференции Baltic Weekend.

    Матч «Зенит» – «Спартак» проходил на стадионе «Крестовский». По информации петербургского клуба, игру посетили 53 359 зрителей.

    «Зенит» собирает огромный стадион. Как им это удается?

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