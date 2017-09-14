«Зенит» получил 110 млн рублей от продажи билетов на матч со «Спартаком»

Стало известно, сколько заработал «Зенит» за счет продажи билетов на августовский матч премьер-лиги со (5:1).

Выручка петербургского клуба составила 110 миллионов рублей, сообщила руководитель департамента по связям с общественностью Жанна Дембо на конференции Baltic Weekend.

Матч «Зенит» – «Спартак» проходил на стадионе . По информации петербургского клуба, игру посетили 53 359 зрителей.

«Зенит» собирает огромный стадион. Как им это удается?