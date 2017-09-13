«Зенит» оштрафован на 90 тысяч рублей, «Динамо» – на 40, «Спартак» – на 25
КДК вынес решения по 10-му туру чемпионата России.
«По матчу «Спартак» – «Рубин»: болельщики «Спартака» вывесили несогласованный баннер, на котором были надписи Курск и Оренбург с датами. За это нарушение футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 25 тысяч рублей.
По матчу «Амкар» – ЦСКА: главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев неоднократно покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 20 тысяч рублей.
По матчу «Ростов» – «Арсенал»: болельщики «Ростова» скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 10 тысяч рублей. Также болельщики «Ростова» бросили бутылку на футбольное поле, за это клуб оштрафован на 20 тысяч рублей.
По матчу «Динамо» – «Зенит»: команда «Зенит» прибыла за 65 минут до начала матча, а это нарушение регламента чемпионата. В регламенте РФПЛ написано, что команда должна прибывать на стадион за 75 минут до начала матча. За опоздание команды мы оштрафовали «Зенит» на 10 тысяч рублей.
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не принял участия в обязательном предматчевом интервью, за это он оштрафован на 50 тысяч рублей.
Болельщики «Зенита» использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 40 тысяч рублей. Также болельщики «Зенита» скандировали нецензурные и оскорбительные выражения, за это клуб оштрафован на 40 тысяч рублей.
Болельщики «Динамо» также скандировали нецензурные и оскорбительные выражения, за это клуб оштрафован на 40 тысяч рублей», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.
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