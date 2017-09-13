«Вардар» – «Зенит». Паредес, Шатов и Лодыгин не полетели в Македонию
«Зенит» отправился на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром».
В Македонию полетели 20 футболистов. В заявку на игру не попали хавбеки Леандро Паредес и Олег Шатов, а также голкипер Юрий Лодыгин.
Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Максим Рудаков;
Защитники: Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Эммануэль Маммана, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Максим Карпов, Юрий Жирков;
Полузащитники: Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони;
Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз.
Матч «Вардар» – «Зенит» пройдет в четверг, 14 сентября. Начало – в 22.05 по московскому времени.
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