«Вардар» – «Зенит». Паредес, Шатов и Лодыгин не полетели в Македонию

«Зенит» отправился на матч 1-го тура группового этапа с «Вардаром».

В Македонию полетели 20 футболистов. В заявку на игру не попали хавбеки Леандро Паредес и Олег Шатов, а также голкипер .

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Максим Рудаков;

Защитники: Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Эммануэль Маммана, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Максим Карпов, Юрий Жирков;

Полузащитники: Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони;

Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз.

Матч «Вардар» – пройдет в четверг, 14 сентября. Начало – в 22.05 по московскому времени.