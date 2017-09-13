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    «Вардар» – «Зенит». Паредес, Шатов и Лодыгин не полетели в Македонию

    Теги Зенит Лига Европы Вардар Олег Шатов Юрий Лодыгин Леандро Паредес

    «Зенит» отправился на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром».

    В Македонию полетели 20 футболистов. В заявку на игру не попали хавбеки Леандро Паредес и Олег Шатов, а также голкипер Юрий Лодыгин.

    Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Максим Рудаков;

    Защитники: Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Эммануэль Маммана, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Максим Карпов, Юрий Жирков;

    Полузащитники: Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони;

    Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз.

    Матч «Вардар» – «Зенит» пройдет в четверг, 14 сентября. Начало – в 22.05 по московскому времени.

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