Роберто Манчини: «Два матча без забитых мячей – не проблема для «Зенита»

Главный тренер Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа с «Вардаром».

«Нас ожидает очень непростая игра. Вообще все матчи группового этапа, особенно первый, даются нелегко.

Трудно сравнивать с российским клубом. Это крепко сбитая, хорошо организованная команда, особенно хорошо действует в обороне и подлавливает соперника на контратаках.

Мы не забили ни одного мяча в предыдущих двух матчах? Не думаю, что это большая проблема. В футболе бывает, что ты легко забиваешь несколько голов в одном матче, а потом, чтобы забить один гол, нужно приложить колоссальные усилия.

Что касается предыдущих игр, то перед «Ростовом» мы провели очень изнурительный матч с «Утрехтом», а перед «Динамо» ребята только-только вернулись из своих сборных и не до конца были сыграны», – сказал Манчини.

Матч «Вардар» - «Зенит» состоится в четверг, 14 сентября. Начало – в 22.05 по московскому времени.