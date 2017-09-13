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    Роберто Манчини: «Два матча без забитых мячей – не проблема для «Зенита»

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия Лига Европы Вардар

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром».

    «Нас ожидает очень непростая игра. Вообще все матчи группового этапа, особенно первый, даются нелегко.

    Трудно сравнивать «Вардар» с российским клубом. Это крепко сбитая, хорошо организованная команда, особенно хорошо действует в обороне и подлавливает соперника на контратаках.

    Мы не забили ни одного мяча в предыдущих двух матчах? Не думаю, что это большая проблема. В футболе бывает, что ты легко забиваешь несколько голов в одном матче, а потом, чтобы забить один гол, нужно приложить колоссальные усилия.

    Что касается предыдущих игр, то перед «Ростовом» мы провели очень изнурительный матч с «Утрехтом», а перед «Динамо» ребята только-только вернулись из своих сборных и не до конца были сыграны», – сказал Манчини.

    Матч «Вардар» - «Зенит» состоится в четверг, 14 сентября. Начало – в 22.05 по московскому времени.

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